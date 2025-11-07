影／二度鞠躬道歉 盧秀燕強調「病毒一定是外來」

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
非洲豬瘟疫情在10月22日台中梧棲區一家養豬場爆發，經過15天的疫情控管終於解除警報。台中市長盧秀燕今天前往議會備詢，她在進行報告前二度鞠躬，為台中市政府防疫不力向國人致上歉意。

盧秀燕強調，台灣不會自己長出非洲豬瘟的病毒，一定是外來的，經過幾次的採檢，案場的住家、廚餘沒有驗出陽性，但是案場的門口、冰箱都有驗出病毒。到現在為止仍有驗出陽性，目前仍在觀察有沒有活性以及毒性的強度。

議員陳俞融表示，這一次豬瘟的問題在於盧秀燕的領導失能，政治誠信掃地，民進黨團十天前就要求道歉、說明、負責及補破口，但盧秀燕卻選擇不道歉、甩鍋、切割及神隱，到專案報告前一天才道歉，這其中包含了多少的政治算計。

議員吳佩芸指出，經過這次的疫情，台中市政府應檢討，用更友善進步的方式來處理廚餘，像桃園市就有熟廚餘的生質能中心，台南有廚餘高效發酵場，彰化也有黑水虻系統。台中不能一直以來都犧牲居民的健康，未來要怎麼做，應該要檢討出一個方向。

