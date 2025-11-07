「最煎熬15天」後拍出穩定豬價 雲林肉市總經理坦言出手拜託護盤

全台豬隻恢復拍賣、屠宰首日，雲林肉品市場第一頭豬拍出每公斤99.6元，開出穩定行情，雲林是全台養豬重鎮，歷經15天禁宰空窗期，市場終於回歸正軌，總經理黃加安坦言，這是他上任7年來最煎熬的兩周，為穩定豬價，他親自逐一拜託承銷商「護盤」，提高採購量，希望豬農不因疫情受到波及。

上午拍賣開盤後，行情維持在每公斤90元以上。黃加安表示，價格雖略有波動，但整體仍屬穩定。他透露，雲林肉品市場共有約30位承銷商，過去休市期間，他持續與業者保持聯繫，「逐一打電話拜託大家多進貨、不要砍價」，並協調豬農分批出豬，避免短時間湧入造成價格崩盤。

既要擔心防疫問題，又要擔心豬農飼養壓力、市場行情，「豬農多養15天，壓力真的很大，如果價格崩了，受傷的會是最基層的農民。」黃加安說，過去15天真的很煎熬，但承銷商若願意在此時提高採購量，不僅能穩定市場，也能維繫整個養豬產業鏈的信心。

他指出，若這波事件讓小農失去信心、退出養殖，長遠將導致在養頭數減少，進而衝擊產業與食品加工業，唯有上下游共撐，產業才能永續發展。

他觀察，復拍後的豬隻平均體重確實偏高，每頭多出近10公斤，但仍在可接受範圍。他笑說，「對小吃店、餐廳來講，15天沒豬肉可賣，現在應該是先求有再求好，先能讓大家吃回一碗熱騰騰的控肉飯，比什麼都重要。」

縣府與防疫單位今天全力戒備，雲林縣政府派出獸醫駐場檢查，確保拍賣過程安全無虞。縣長張麗善坦言，這半個月真的很緊繃，最怕開放當天豬農搶進場、價格大亂。她表示，在中央與地方密切協調下，市場秩序良好、價格穩定，終於能鬆一口氣。