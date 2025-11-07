影／超重...台中大安肉品市場今進豬2282頭 上午成交價在95元上下

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市大安肉品市場從清晨起豬車從各地陸續進場，部分豬隻體重明顯超重達150公斤。記者黑中亮／攝影
全國豬隻運輸解禁後，台中市大安肉品市場上午10點迎來第一場的拍賣，從清晨起豬車從各地陸續進場，總務課長陳巧娟表示，今天登記進場共42輛車，進場豬隻總數2282頭，但還不是最終能參與拍賣的豬隻，因為豬隻在經過運送過程中，有可能會成為斃死豬送檢疫處理；上午豬價維持疫情前水準約在每公斤95元上下。

運豬的養豬戶表示，豬隻經過15天的禁宰禁運後，目前看來每隻豬幾乎都超重，和以往的120公斤不同，平均體重在150公斤以上，被問道會不會擔心價格不好，養豬戶只能苦笑說，「不清楚最後的拍賣價格會多少？」

大安肉品市場總務課長陳巧娟表示，今天進場總數是42輛車總計2282頭豬，但拍賣數還會因斃死豬而減少，每隻豬過嫎後才會上拍賣；而上午10點拍賣一開始，可能是受市場的供需影響，每公斤平均單價維持疫情前水準，視豬隻的品質喊價約在95至100元區間上下，但預計今天會拍賣5到6小時，最終豬價在下午收盤前仍會有波動。

面對運豬車依序進場，大安肉品市場表示，進場前由肉品市場防疫人員於車邊實施全車噴霧消毒，車輛通過消毒隧道內消毒池，完成車輪消毒後，豬隻過磅前會再次消毒同時健康檢查，卸下豬隻出場前，防疫人員會再對車輛進行全車清消，將空車輛駛入運輸車輛清洗區，清洗完成後，至消毒區由運輸司機實施全車噴霧消毒，全程由動保處人員監督。

經動保處人員核可後，運豬車輛才能再通過大門口消毒隧道，完成二次車身噴霧及車輪浸泡於消毒池內，完成最終消毒程序，才能離去。

台中市大安肉品市場上午10點迎來第一場的拍賣，從清晨起豬車從各地陸續進場，今天登記進場豬隻總數2282頭。記者黑中亮／攝影
台中市大安肉品市場上午10點迎來第一場的拍賣，上午豬價維持疫情前水準約在每公斤95元上下。圖／大安肉品市場提供
台中市大安肉品市場上午10點迎來第一場的拍賣，上午豬價維持疫情前水準約在每公斤95元上下。圖／大安肉品市場提供
台中市大安肉品市場上午10點迎來第一場的拍賣，上午豬價維持疫情前水準約在每公斤95元上下。圖／大安肉品市場提供
台中市大安肉品市場上午10點迎來第一場的拍賣，從清晨起豬車從各地陸續進場，今天登記進場豬隻總數2282頭。記者黑中亮／攝影
