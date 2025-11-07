影／苗栗中午才拍賣！全台最大黑豬消費市場今天早市還是「沒豬肉」

中央昨天開放活體豬運送，但苗栗縣的市場今天上午仍沒有溫體豬肉可販售，肉攤「空蕩蕩」。苗栗肉品市場表示，今天中午將提前1小時在12點開始拍賣，宰殺作業也提前在晚間7、8點左右開始，並由肉品市場的專用運載車在凌晨將屠體送到各攤商，苗栗鄉親要到明天早市才買得到新鮮的溫體豬肉。不過，台中大安肉品市場今天中午就開始宰殺，縣內黃昏市場攤商如果今天要販售溫體豬肉，承銷人可前往大安購買肉品。

苗栗肉品市場指出，苗栗是全台最大的黑豬消費市場，黑毛豬與白毛豬的占比為6比4，昨天中午運送禁令解除後，各縣市養殖的黑毛豬陸續運抵苗栗，數量比往年同期多出很多，由於中央擔心今晚宰殺的毛豬數量太多，會導致豬價崩盤，因此控管各地肉品市場拍賣宰殺的毛豬數量上限為800頭。

苗栗肉品市場總經理林澄清表示，今天將提前在中午12點開始拍賣，預計拍賣黑毛豬450頭、白毛豬350頭，宰殺作業也從夜間11點提前到晚間7、8點左右，場內有3條屠宰線，共有9輛專用運載車，宰殺作業完成後，將在凌晨將屠體送往縣內各攤商。