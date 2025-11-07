台中梧棲養豬場仍驗出環境陽性 中市農業局：等中央開會研究

台中市梧棲養豬場爆出國內首例非洲豬瘟，案例場持續驗出環境帶有病毒陽性反應，中央日前請國軍化學兵進場清消，昨天仍驗出陽性反應。台中市農業局今天表示，驗出陽性不一定代表病毒還有活性，這2天中央還在研究，市府會全力配合採取更好的清消策略。

農業部長陳駿季昨天表示，案場最新一輪環境檢驗結果仍有3處核酸陽性反應，包含原本驗出的大門地面、冰箱地板，以及新驗出的培育豬舍地面；陽性反應不代表有活性，會繼續加強清消，確保核酸反應到陰性為止，專家會議也建議該場不應該再養豬。

台中市農業局副局長蔡勇勝今天上午受訪表示，案場第三次採樣還是呈陽性反應，但中央也有提到，陽性不一定代表病毒有活性，要等獸醫所的檢測報告；案場目前仍處於管制，這2天中央開專家會議，研究接下來如何消毒，一定要把陽性反應完全排除。

中央建議該場不適合再養豬，蔡勇勝說，還是要等獸醫所確認，該陽性反應到底是單純的DNA片段，還是有活性的病毒顆粒，中央認為不適合養豬一定有其科學依據，帶完整報告出爐會有更明確答案；至於養豬場涉及私人財產是否會更棘手，蔡強調，一切要依據動物傳染病防治條例，沒有私人財產問題。

蔡勇勝再次呼籲，這段期間所有人一起努力，千萬不要靠近案場，台中市政府會等中央研究評估結果出爐，全力配合中央採取更好的清消策略，務必讓案場檢測不到陽性反應。