快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

聽新聞
0:00 / 0:00

睽違15天全台豬隻重回拍賣台...豬價波動待觀察 肉商增採購量補庫存

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全台活體豬今天恢復拍賣、屠宰，雲林肉品市場今天第一頭豬拍賣出每公斤99.6元的價格。圖／雲林肉品市場提供
全台活體豬今天恢復拍賣、屠宰，雲林肉品市場今天第一頭豬拍賣出每公斤99.6元的價格。圖／雲林肉品市場提供

全台活體豬今天恢復拍賣、屠宰，雲林肉品市場今天第一頭豬拍賣出每公斤99.6元的價格，豬肉供應商陞煇食品公司表示，目前豬價還算合理，因過去禁宰15天已用掉廠內一半庫存，預計增加20%採購量。

陞煇食品公司經理曾俊凱表示，肉品市場才剛恢復拍賣，他認為目前豬價算合理，看得出來政府很努力穩定豬價，對比先前豬價曾高達110元，今天開盤價格可以接受，但才剛恢復拍賣，未來幾天的豬價波動尚待觀察。因過去15天已出貨30噸，用掉廠內一半庫存，平常原一天採購80頭豬，今天預計增加20%採購量，預計採購100頭豬。

曾俊凱表示，歷經15天禁宰，現在上市拍賣的豬體重都偏重，平均多了近10公斤左右，因客戶除了團膳、餐廳業者外，半數都是傳統市場客戶，太肥的豬較不受歡迎，所以採購時還是會和平常一樣，選擇符合110公斤到120公斤的豬隻。

雖然好不容易豬肉恢復拍賣屠宰，曾俊凱坦言，小吃店家、餐廳業者對疫情影響多數還是抱持觀望態度，大家願意用以往的價格交易，但訂單數量沒有增加。

全台活體豬今天恢復拍賣、屠宰，雲林肉品市場今天第一頭豬拍賣出每公斤99.6元的價格。圖／雲林肉品市場提供
全台活體豬今天恢復拍賣、屠宰，雲林肉品市場今天第一頭豬拍賣出每公斤99.6元的價格。圖／雲林肉品市場提供
全台活體豬今天恢復拍賣、屠宰，雲林肉品市場今天第一頭豬拍賣出每公斤99.6元的價格。圖／雲林肉品市場提供
全台活體豬今天恢復拍賣、屠宰，雲林肉品市場今天第一頭豬拍賣出每公斤99.6元的價格。圖／雲林肉品市場提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

全國活豬交易今重啟！嘉義市肉品市場提早1小時開拍 防疫如臨大敵

挺豬農！團膳業者宣布加強採購國產豬 學校午餐增加供餐次數

協助生鮮豬肉攤商度難關 台南加碼發放1.5萬元援助金

豬來了！等了15天運豬車進場 大安肉品市場「如臨大敵」進出場都清消

相關新聞

台中梧棲養豬場仍驗出環境陽性 中市農業局：等中央開會研究

台中市梧棲養豬場爆出國內首例非洲豬瘟，案例場持續驗出環境帶有病毒陽性反應，中央日前請國軍化學兵進場清消，昨天仍驗出陽性反...

豬價可望維持95元比禁令前略低 豬農憂若發生第2波疫情恐掀退養潮

為期15天的非洲豬瘟禁宰令今解封，國內豬隻今起恢復拍賣，禁令期間累積的39萬頭滯場豬隻，預估明年3月前調節完成。中華民國...

睽違15天全台豬隻重回拍賣台...豬價波動待觀察 肉商增採購量補庫存

全台活體豬今天恢復拍賣、屠宰，雲林肉品市場今天第一頭豬拍賣出每公斤99.6元的價格，豬肉供應商陞煇食品公司表示，目前豬價...

全國活豬交易今重啟！嘉義市肉品市場提早1小時開拍 防疫如臨大敵

非洲豬瘟疫情爆發後，全國活豬禁運15天。中央流行疫情指揮中心宣布，今天肉品市場恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，要求提高防疫作為...

挺豬農！團膳業者宣布加強採購國產豬 學校午餐增加供餐次數

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，15天禁運禁宰令解封，全台豬隻今起恢復拍賣，禁令期間累積的39萬頭滯場豬隻，預估將在明年...

協助生鮮豬肉攤商度難關 台南加碼發放1.5萬元援助金

面對非洲豬瘟禁宰造成的營運衝擊，台南市政府除先前宣布全面減收公有零售市場生鮮豬肉攤 (鋪) 位1個月使用費外，今天宣布再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。