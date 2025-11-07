聽新聞
睽違15天全台豬隻重回拍賣台...豬價波動待觀察 肉商增採購量補庫存
全台活體豬今天恢復拍賣、屠宰，雲林肉品市場今天第一頭豬拍賣出每公斤99.6元的價格，豬肉供應商陞煇食品公司表示，目前豬價還算合理，因過去禁宰15天已用掉廠內一半庫存，預計增加20%採購量。
陞煇食品公司經理曾俊凱表示，肉品市場才剛恢復拍賣，他認為目前豬價算合理，看得出來政府很努力穩定豬價，對比先前豬價曾高達110元，今天開盤價格可以接受，但才剛恢復拍賣，未來幾天的豬價波動尚待觀察。因過去15天已出貨30噸，用掉廠內一半庫存，平常原一天採購80頭豬，今天預計增加20%採購量，預計採購100頭豬。
曾俊凱表示，歷經15天禁宰，現在上市拍賣的豬體重都偏重，平均多了近10公斤左右，因客戶除了團膳、餐廳業者外，半數都是傳統市場客戶，太肥的豬較不受歡迎，所以採購時還是會和平常一樣，選擇符合110公斤到120公斤的豬隻。
雖然好不容易豬肉恢復拍賣屠宰，曾俊凱坦言，小吃店家、餐廳業者對疫情影響多數還是抱持觀望態度，大家願意用以往的價格交易，但訂單數量沒有增加。
