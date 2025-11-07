快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

聽新聞
0:00 / 0:00

豬價可望維持95元比禁令前略低 豬農憂若發生第2波疫情恐掀退養潮

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
國內豬隻今起恢復拍賣，經與拍賣市場及產業端協調，養豬協會預期毛豬拍賣價可望維持每公斤約95元，比10月22日實施禁令的收盤價99元略低。記者黃仲裕／攝影
國內豬隻今起恢復拍賣，經與拍賣市場及產業端協調，養豬協會預期毛豬拍賣價可望維持每公斤約95元，比10月22日實施禁令的收盤價99元略低。記者黃仲裕／攝影

為期15天的非洲豬瘟禁宰令今解封，國內豬隻今起恢復拍賣，禁令期間累積的39萬頭滯場豬隻，預估明年3月前調節完成。中華民國養豬協會理事長潘連周表示，經與拍賣市場及產業端協調，解禁後毛豬拍賣價預計維持在每公斤95元，比10月22日實施禁令的收盤價99元略低。但有豬農擔心禁令解除，一旦防疫鬆懈，引發第二波大感染，恐掀起退養潮。

潘連周指出，禁運期間豬隻延後出欄十多天，平均體重增加10公斤，預計拍賣重量來到130至140公斤之間，肉質口感仍在良好範圍。部分豬肉攤商已「磨刀霍霍」準備開市，消費者也普遍裡解非洲豬瘟非人畜共通傳染病，餐飲業對溫體豬亦有高度需求，預期市場買氣可維持強度。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠也說，現階段市場不致出現豬價暴跌，主要因冷凍肉庫存偏低，加上國內消費者普遍偏好溫體豬，且政府與拍賣市場已有控盤與分流措施。但他憂心，比起價格波動，更擔心疫情可能出現第二波擴散，屆時恐掀起小型養豬場退養潮，養豬產業變成財團天下。

張佑誠表示，禁宰期間全台估計累積逾30多萬頭待宰豬隻，「病毒到底躲在哪裡沒有人知道」，一旦運輸車輛進出、拍賣場重新恢復運作，將大幅增加傳播風險。他呼籲所有產業鏈相關業者，從養豬場、運輸車輛到屠宰場、拍賣市場及肉品市場，每一環節都必須謹慎消毒防疫，不能有任何疏漏。

張佑誠說，現階段的重點不是市場價格能否回穩，而是這段「禁運禁宰空窗期」是否真正封鎖病毒。唯有全面禁止廚餘養豬，避免廚餘回到豬隻食物鏈，才是杜絕非洲豬瘟的根本作法。

根據農業部最新「養豬頭數調查報告」，國內養豬產業規模持續萎縮，養豬場數、在養頭數均創歷年新低。截至今年5月底，全國在養豬隻總頭數約505.8萬頭，較去年同期再減15點7萬頭；養豬場數剩5552場，較去年同期減少152場。若從近10年觀察，養豬場數量更從近8千家銳減至5千多場，降幅高達3成。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

挺豬農！團膳業者宣布加強採購國產豬 學校午餐增加供餐次數

林口養豬場違規餵食廚餘被查獲 新北重罰206萬並禁上市、取消補助

仍有3處驗出非洲豬瘟病毒陽性 專家建議台中梧棲案例場不應再養豬

出示王姓獸醫佐聲明打臉台中市府 周永鴻：盧秀燕說謊應負責

相關新聞

台中梧棲養豬場仍驗出環境陽性 中市農業局：等中央開會研究

台中市梧棲養豬場爆出國內首例非洲豬瘟，案例場持續驗出環境帶有病毒陽性反應，中央日前請國軍化學兵進場清消，昨天仍驗出陽性反...

豬價可望維持95元比禁令前略低 豬農憂若發生第2波疫情恐掀退養潮

為期15天的非洲豬瘟禁宰令今解封，國內豬隻今起恢復拍賣，禁令期間累積的39萬頭滯場豬隻，預估明年3月前調節完成。中華民國...

睽違15天全台豬隻重回拍賣台...豬價波動待觀察 肉商增採購量補庫存

全台活體豬今天恢復拍賣、屠宰，雲林肉品市場今天第一頭豬拍賣出每公斤99.6元的價格，豬肉供應商陞煇食品公司表示，目前豬價...

全國活豬交易今重啟！嘉義市肉品市場提早1小時開拍 防疫如臨大敵

非洲豬瘟疫情爆發後，全國活豬禁運15天。中央流行疫情指揮中心宣布，今天肉品市場恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，要求提高防疫作為...

挺豬農！團膳業者宣布加強採購國產豬 學校午餐增加供餐次數

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，15天禁運禁宰令解封，全台豬隻今起恢復拍賣，禁令期間累積的39萬頭滯場豬隻，預估將在明年...

協助生鮮豬肉攤商度難關 台南加碼發放1.5萬元援助金

面對非洲豬瘟禁宰造成的營運衝擊，台南市政府除先前宣布全面減收公有零售市場生鮮豬肉攤 (鋪) 位1個月使用費外，今天宣布再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。