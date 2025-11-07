豬價可望維持95元比禁令前略低 豬農憂若發生第2波疫情恐掀退養潮

為期15天的非洲豬瘟禁宰令今解封，國內豬隻今起恢復拍賣，禁令期間累積的39萬頭滯場豬隻，預估明年3月前調節完成。中華民國養豬協會理事長潘連周表示，經與拍賣市場及產業端協調，解禁後毛豬拍賣價預計維持在每公斤95元，比10月22日實施禁令的收盤價99元略低。但有豬農擔心禁令解除，一旦防疫鬆懈，引發第二波大感染，恐掀起退養潮。

潘連周指出，禁運期間豬隻延後出欄十多天，平均體重增加10公斤，預計拍賣重量來到130至140公斤之間，肉質口感仍在良好範圍。部分豬肉攤商已「磨刀霍霍」準備開市，消費者也普遍裡解非洲豬瘟非人畜共通傳染病，餐飲業對溫體豬亦有高度需求，預期市場買氣可維持強度。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠也說，現階段市場不致出現豬價暴跌，主要因冷凍肉庫存偏低，加上國內消費者普遍偏好溫體豬，且政府與拍賣市場已有控盤與分流措施。但他憂心，比起價格波動，更擔心疫情可能出現第二波擴散，屆時恐掀起小型養豬場退養潮，養豬產業變成財團天下。

張佑誠表示，禁宰期間全台估計累積逾30多萬頭待宰豬隻，「病毒到底躲在哪裡沒有人知道」，一旦運輸車輛進出、拍賣場重新恢復運作，將大幅增加傳播風險。他呼籲所有產業鏈相關業者，從養豬場、運輸車輛到屠宰場、拍賣市場及肉品市場，每一環節都必須謹慎消毒防疫，不能有任何疏漏。

張佑誠說，現階段的重點不是市場價格能否回穩，而是這段「禁運禁宰空窗期」是否真正封鎖病毒。唯有全面禁止廚餘養豬，避免廚餘回到豬隻食物鏈，才是杜絕非洲豬瘟的根本作法。

根據農業部最新「養豬頭數調查報告」，國內養豬產業規模持續萎縮，養豬場數、在養頭數均創歷年新低。截至今年5月底，全國在養豬隻總頭數約505.8萬頭，較去年同期再減15點7萬頭；養豬場數剩5552場，較去年同期減少152場。若從近10年觀察，養豬場數量更從近8千家銳減至5千多場，降幅高達3成。