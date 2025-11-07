快訊

全國活豬交易今重啟！嘉義市肉品市場提早1小時開拍 防疫如臨大敵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
非洲豬瘟疫情爆發後，全國活豬禁運15天，今天肉品市場恢復拍賣、屠宰，承銷人及車輛入場前，均須完成清潔消毒，嚴禁非必要人員靠近豬群。記者魯永明／攝影
非洲豬瘟疫情爆發後，全國活豬禁運15天。中央流行疫情指揮中心宣布，今天肉品市場恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，要求提高防疫作為。嘉義市肉品市場提前全面清消，場內動線控管收緊，承銷人及車輛入場前，均須完成清潔消毒，嚴禁非必要人員靠近豬群。

解禁首日，嘉義市肉品市場毛豬量由平日約1100頭調控增到1500頭，為分散人流與作業壓力，拍賣時間由中午12時半，提前1小時，上午11時30分拍賣。凌晨起嘉義縣、雲林縣等地養豬場運豬車陸續抵達市場，關在繫留場，僅運豬人員、拍賣及檢疫人員可接觸豬隻，其他人員全部隔離在外，連不相關的肉品市場人員也不能靠近毛豬。

市場表示，將以「漸進式放寬」方式恢復供應，避免因需求反彈造成價格大幅波動。近期多次進行場區全面消毒，力求阻斷病毒入侵風險，確保屠宰線與交易流程安全。肉品交易恢復後，全國豬肉攤位與相關食品產業也將逐步恢復營運。業者期盼疫情盡速穩定，供應鏈回歸正常，讓民眾安心採購、安全食用。

禁運期間豬隻持續生長，供給量恐在解禁後湧出。豬農擔憂供過於求造成價格下跌，希望農業部穩住豬價，維持每公斤90元成本，呼籲消費者恢復購買國產豬肉。

非洲豬瘟 廚餘

