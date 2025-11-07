協助生鮮豬肉攤商度難關 台南加碼發放1.5萬元援助金

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南傳統市場生鮮豬肉攤商因非洲豬瘟疫情停業。圖／台南市經發局提供
面對非洲豬瘟禁宰造成的營運衝擊，台南市政府除先前宣布全面減收公有零售市場生鮮豬肉攤 (鋪) 位1個月使用費外，今天宣布再加碼提供各公、民有市場每個生鮮豬肉攤 (鋪) 位1.5萬元援助金，協助攤商照顧員工、穩定生計，攜手度過停業的艱困期。

市長黃偉哲表示，非洲豬瘟防疫工作攸關全民食安與產業安全，市府在全力防堵疫情傳入的同時，也不忘照顧第一線受影響的市場攤商，在考量攤商配合禁宰措施暫停營業，是為了全民的安全，市府也是他們最堅實的後盾，加碼金額用於照顧因停業而無法領取薪資的員工，讓他們能夠維持基本生活。

經濟發展局長張婷媛指出，由於豬隻禁宰雖屬必要的防疫措施，但也波及相關產業鏈從業人員的生計，市府在審慎評估並參酌各界建言後，決定再加碼照顧豬肉攤從業人員，協助他們度過停宰期的經濟壓力。後續將繼續維持清消強度，推出行銷活動，鼓勵民眾消費本土豬肉。

市場處代理處長林士群表示，為加速作業流程，市場處將主動通知各公、民有市場生鮮豬肉攤商，並協助備妥申請文件，確保每位攤商都能即時獲得援助。也呼籲民眾持續支持在地市場的生鮮豬肉攤商，今天禁宰措施解除後踴躍採買，以實際行動協助豬肉產業鏈恢復元氣，共同守護防疫成果與在地經濟發展。

台南傳統市場生鮮豬肉攤商因非洲豬瘟疫情停業。圖／台南市經發局提供
