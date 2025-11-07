聽新聞
廚餘爆量 清運業反彈

聯合報／ 記者趙容萱游振昇／台中報導

活豬禁運、禁宰令解除，但廚餘養豬仍禁止。台中市廚餘清運業者表示，五年前嚴防非洲豬瘟，要求廚餘養豬場落實蒸煮，現在盼政府妥善處理廚餘去化，以免加劇垃圾大戰，釀廚餘業、養豬戶與消費者三輸局面。

梧棲案例養豬場特約獸醫師紀又銘臉書指出，在無法確定各家養豬場能落實蒸煮廚餘，建議政府放棄廚餘養豬。

彰化養豬業者表示，若全面禁止廚餘養豬，每天超過百噸以上的廚餘要進焚化爐，衝擊處理量能，也影響焚化爐壽命；中央評估廚餘車加裝ＧＰＳ、監視器上傳與嚴格審查等方式，廚餘養豬戶願配合政府。

台中市廢棄物清除處理公會理事、廚餘清運業者劉連卿說，五年前嚴防非洲豬瘟，政府後來要求二百頭以上養豬場要有廚餘蒸煮設備；這次疫情局限在案例場，盼政府顧及豬農生計，可加強監控，貿然禁止，墊高養豬成本、爆發垃圾大戰，惡果市民埋單。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場 焚化爐 廢棄物 豬農

