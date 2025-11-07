重啟廚餘養豬？衛福部兩周內查核全台廚餘養豬場

廚餘養豬禁令尚未解除，農業部長陳駿季說，期間仍會提供養豬戶飼料價差補貼；若要解禁，必須落實查核、即時監控、完備法令三要件，衛福部兩周內將針對全台四三四個廚餘養豬場進行查核，廚餘養豬業者也必須設置溫度及影響即時監控設備，不排除「先完成先開放」。

針對廚餘養豬禁令時程，陳駿季說明，查場部分，衛福部組織的前進協調所已規畫在兩周內完成全國四三四個廚餘養豬場查核；即時監控方面，過往時常出現照片上傳不確實，未來必須確保溫度、影像都能即時監控，政府鼓勵廚餘養豬戶盡量安裝監控設備，也會予以補助。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，養豬業者必須要設置溫度及影像的即時監控設備；溫度探偵必須在蒸煮槽監控時間跟溫度，並傳到系統，影像設備必須要攝影到蒸煮槽，透過即時溫度、影像傳輸到監控系統，讓環保單位即時查看，若有違規將據此告發、處分。

至於「完備法令」，陳駿季說，會嚴格檢視整個防疫作為的法規，不只廚餘本身的處罰、稽核要件，豬農該什麼沒有做到、市政府該稽核未去稽核，邊境部分也會納入，都正研議是否有更嚴重的查處。

陳駿季指出，因為三要件落實需要時間，初步會以兩周為周期檢視進度，才會重啟廚餘養豬政策，同時也不排除設備已經完備的養豬場，經地方政府同意核發再利用許可，就會採「先完成先開放」的方式處理。

新北市府聯合稽查小組昨稽查林口區兩處養豬場，發現豬農餵食豬隻廚餘未經過蒸煮，立即通報中央，並依違反動物傳染病防治條例開罰一百萬元，違反飼料管理法開罰三萬元，因兩場場主為同一人，共罰二○六萬元；同時十五天內禁止豬隻移動上市，取消飼料差額及廚餘清運油資補助。