染疫豬場 仍驗出3處陽性

活豬載運、批發、屠宰、屠體運輸等今日全數解禁。農業部長陳駿季表示，禁運禁宰十五天中的卅九萬頭延遲上市的豬隻，預計明年三月底前可全數消化完畢。

非洲豬瘟中央災害應變中心最後一次召開每日記者會，畜牧司長李宜謙指出，即起到明年三月底止，每周都會與產業團體召開豬肉調配會議。陳駿季預估，卅九萬隻延遲上市的毛豬，預估明年三月底前可消化完畢。

獸醫所長鄧明中指出，本次梧棲案例場的最新採檢結果，總共採檢五十二處，但仍有三處驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，除了大門地面、冰箱地板，肥育豬舍地面為本次新增驗出地點。

陳駿季表示，病毒核酸陽性反應，但陽性反應不代表有活性，病毒有活性才有機會傳播，會繼續加強清消和採檢，確保核酸反應到陰性為止，也要求台中市政府確實做好案例場的隔離封鎖措施，如有必要可調度相關警力來監控，但因為該場已沒有養豬，也未有人車進出，不影響本次的解封。

農業部次長杜文珍表示，目前已把非洲豬瘟控制在台中案例場，但防疫工作沒有減少，當台灣能夠申請重新成為非洲豬瘟非疫國，任務才會結束。