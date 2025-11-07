離疫場最近市場 今重啟豬隻拍賣

台中爆發非洲豬瘟疫情，活體豬隻運輸、屠宰陸續解禁，離全國唯一案例場最近的台中市大安肉品市場，昨天下午四時卅分迎來暌違十五天的首輛運豬車，進出都加強清消，連車輪都不放過。大安區農會總幹事蔡建宗說，今預計拍賣頭數約二千三百至二千四百頭，比先前增加四、五百頭。

行政院長卓榮泰也對國人喊話「非洲豬瘟只會感染豬隻」，這個周末開始，民眾可以安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包，用實際行動支持國產豬肉。

昨天下午4點後，一輛來自雲林縣運豬車載99頭豬進場。記者黃仲裕／攝影

台中市養豬協會總幹事楊駿杰說，禁宰十五天對市場衝擊大，豬隻過了最佳換肉期，肉品品質下降，就怕豬價大跌。

蔡建宗說，恢復屠宰前，依中央標準每天全場清消，今開市後也持續清消，運輸車輛進出都有門禁管制，進場全面消毒，還要核對司機身分、車牌與運送豬隻頭數，全數符合才能進場，二次消毒後才能進去拍賣，車輛淨空後得再次消毒。

大安肉品市場總務課長陳巧婷說，今天出豬數已協調控制在二千三百至二千四百頭間，數字仍會浮動；明天解封後第二場拍賣，視今天開盤情形，若開盤狀況不佳，將與畜主溝通，並與各市場協調，避免豬隻爆量，保護豬肉產業不至崩盤。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，預料今天拍賣均價每公斤落在九十五元，比禁止前的最後交易價格略跌；目前拍賣規格每頭為一百廿公斤，現在每頭一百卅至五十多公斤、都超重，因為各地存貨多已用完，預估買氣暢旺，可維持平盤不至於崩盤。