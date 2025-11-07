聽新聞
0:00 / 0:00

離疫場最近市場 今重啟豬隻拍賣

聯合報／ 記者黑中亮簡慧珍郭政芬黃婉婷／連線報導
昨天一到中午，屏東一家大型養豬業者，就陸續有多部運豬車前來載運豬隻前往屠宰。記者劉學聖／攝影
昨天一到中午，屏東一家大型養豬業者，就陸續有多部運豬車前來載運豬隻前往屠宰。記者劉學聖／攝影

台中爆發非洲豬瘟疫情，活體豬隻運輸、屠宰陸續解禁，離全國唯一案例場最近的台中市大安肉品市場，昨天下午四時卅分迎來暌違十五天的首輛運豬車，進出都加強清消，連車輪都不放過。大安區農會總幹事蔡建宗說，今預計拍賣頭數約二千三百至二千四百頭，比先前增加四、五百頭。

行政院長卓榮泰也對國人喊話「非洲豬瘟只會感染豬隻」，這個周末開始，民眾可以安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包，用實際行動支持國產豬肉。

昨天下午4點後，一輛來自雲林縣運豬車載99頭豬進場。記者黃仲裕／攝影
昨天下午4點後，一輛來自雲林縣運豬車載99頭豬進場。記者黃仲裕／攝影

台中市養豬協會總幹事楊駿杰說，禁宰十五天對市場衝擊大，豬隻過了最佳換肉期，肉品品質下降，就怕豬價大跌。

蔡建宗說，恢復屠宰前，依中央標準每天全場清消，今開市後也持續清消，運輸車輛進出都有門禁管制，進場全面消毒，還要核對司機身分、車牌與運送豬隻頭數，全數符合才能進場，二次消毒後才能進去拍賣，車輛淨空後得再次消毒。

大安肉品市場總務課長陳巧婷說，今天出豬數已協調控制在二千三百至二千四百頭間，數字仍會浮動；明天解封後第二場拍賣，視今天開盤情形，若開盤狀況不佳，將與畜主溝通，並與各市場協調，避免豬隻爆量，保護豬肉產業不至崩盤。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，預料今天拍賣均價每公斤落在九十五元，比禁止前的最後交易價格略跌；目前拍賣規格每頭為一百廿公斤，現在每頭一百卅至五十多公斤、都超重，因為各地存貨多已用完，預估買氣暢旺，可維持平盤不至於崩盤。

昨天一到中午，屏東一家大型養豬業者，就陸續有多部運豬車前來載運豬隻前往屠宰。記者劉學聖／攝影
昨天一到中午，屏東一家大型養豬業者，就陸續有多部運豬車前來載運豬隻前往屠宰。記者劉學聖／攝影

非洲豬瘟 廚餘 肉品市場 滷肉飯 卓榮泰

延伸閱讀

豬來了！等了15天運豬車進場 大安肉品市場「如臨大敵」進出場都清消

林口養豬場違規餵食廚餘被查獲 新北重罰206萬並禁上市、取消補助

經濟部：豬肉攤商補助從寬認定 地方造冊列管就能申請

影／非洲豬瘟解除禁宰禁運令 養豬業者中午恢復活豬載運

相關新聞

「非洲豬瘟防疫不夠好」盧秀燕2度鞠躬道歉

台中市爆發全國首例非洲豬瘟疫情，昨天初步解禁。台中市長盧秀燕昨下午率團隊二度鞠躬致歉，盧秀燕表示，防疫做得不夠好，身為市...

觀察站／疫情趨緩 政治風暴才要開始

非洲豬瘟疫情初步解封，台中市長盧秀燕昨公開道歉，大刀拔除防疫不力的三局處長職務，被視為政治止血。盧秀燕今親上火線，在議會...

離疫場最近市場 今重啟豬隻拍賣

台中爆發非洲豬瘟疫情，活體豬隻運輸、屠宰陸續解禁，離全國唯一案例場最近的台中市大安肉品市場，昨天下午四時卅分迎來暌違十五...

重啟廚餘養豬？衛福部兩周內查核全台廚餘養豬場

廚餘養豬禁令尚未解除，農業部長陳駿季說，期間仍會提供養豬戶飼料價差補貼；若要解禁，必須落實查核、即時監控、完備法令三要件...

染疫豬場 仍驗出3處陽性

活豬載運、批發、屠宰、屠體運輸等今日全數解禁。農業部長陳駿季表示，禁運禁宰十五天中的卅九萬頭延遲上市的豬隻，預計明年三月...

廚餘爆量 清運業反彈

活豬禁運、禁宰令解除，但廚餘養豬仍禁止。台中市廚餘清運業者表示，五年前嚴防非洲豬瘟，要求廚餘養豬場落實蒸煮，現在盼政府妥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。