復業在即 中市府完成全數50處市場防疫作業

中央社／ 台中6日電

因應非洲豬瘟禁令解除，台中市政府經濟發展局持續加強督導市場環境清潔與消毒作業，今天再度動員督導剩餘市場場域清消任務，於復業前完成轄管50處販售生鮮豬肉市場全面清消作業。

經發局說明，這次清消作業涵蓋沙鹿、篤行、烏日、水湳、向上、東興等多處公民有市場，每一場域皆由經發局派員親赴現場督導，確保作業符合防疫規範。清消範圍除環境清潔外，亦包含肉品營業器具消毒等，以降低疫情傳播風險，保障市民健康。

經發局表示，會持續協助轄管市場復業準備，供應秩序維護及清消查核，同步監控市場豬肉價格與來源，讓民眾安心採買，攤商穩健營運，共同守住基層防疫陣線。

經發局指出，除即時紓困外，亦持續同步督導市場落實清潔消毒與安全管理，感謝各市場自治會及攤商積極配合，並呼籲各市場自治會及管理委員會與攤商持續配合清消作業，共同打造安全衛生的採買環境，讓市民安心、攤商放心。

