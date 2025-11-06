快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

豬來了！等了15天運豬車進場 大安肉品市場「如臨大敵」進出場都清消

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中央宣布活豬禁運解禁後，大安肉品市場自10月22日公告禁運以來，今天下午迎來第一批運豬車。圖／台中市政府提供
中央宣布活豬禁運解禁後，大安肉品市場自10月22日公告禁運以來，今天下午迎來第一批運豬車。圖／台中市政府提供

中央宣布活豬禁運今天解禁後，大安肉品市場自10月22日公告禁運以來，今天下午4時30分迎來第一輛運豬車，場方表示，11月6日中午起，全國豬隻運輸解禁，今天後續共有14輛運豬車、712頭豬將依序進場，並落實進場及出場的清消程序，全力將病毒阻絕在場區之外。

大安肉品市場強調，已嚴格控管豬隻的拍賣數量，不會讓爆量情形發生，保護豬肉產業，以免豬價崩盤，目前控制在2300至2400頭之間。

台中市大安肉品市場表示，所有運豬車進出場前，均需完成車身消毒，由肉品市場防疫人員於車邊實施全車噴霧消毒後，包括車輪也要消毒，在車輛通過消毒隧道內的消毒池，完成車輪消毒；出場時，不只要將空車輛駛入運輸車輛清洗區，清洗完成後至消毒區由運輸司機實施全車噴霧消毒，由動保處人員監督外，經動保處人員核可後，車輛進入大門口消毒隧道，完成二次車身噴霧及車輪浸泡於消毒池內，完成最終消毒程序。

總務課長陳巧婷指出，未來開市後也將持續清消，並加強運輸車進、出場的門禁管制，除全面消毒外，也會核對是否為指定運輸司機、車排及運送豬隻頭數，至於豬隻數量多少，強調今晚21時30分前，已接獲14輛710頭豬的進場申請。

中央宣布活豬禁運解禁後，大安肉品市場落實進場及出場的清消程序，全力將病毒阻絕在場區之外。圖／台中市政府提供
中央宣布活豬禁運解禁後，大安肉品市場落實進場及出場的清消程序，全力將病毒阻絕在場區之外。圖／台中市政府提供
中央宣布活豬禁運解禁後，大安肉品市場自10月22日公告禁運以來，今天下午迎來第一批運豬車。圖／台中市政府提供
中央宣布活豬禁運解禁後，大安肉品市場自10月22日公告禁運以來，今天下午迎來第一批運豬車。圖／台中市政府提供
中央宣布活豬禁運解禁後，大安肉品市場落實進場及出場的清消程序，全力將病毒阻絕在場區之外。圖／台中市政府提供
中央宣布活豬禁運解禁後，大安肉品市場落實進場及出場的清消程序，全力將病毒阻絕在場區之外。圖／台中市政府提供

