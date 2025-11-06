聽新聞
0:00 / 0:00
豬來了！等了15天運豬車進場 大安肉品市場「如臨大敵」進出場都清消
中央宣布活豬禁運今天解禁後，大安肉品市場自10月22日公告禁運以來，今天下午4時30分迎來第一輛運豬車，場方表示，11月6日中午起，全國豬隻運輸解禁，今天後續共有14輛運豬車、712頭豬將依序進場，並落實進場及出場的清消程序，全力將病毒阻絕在場區之外。
大安肉品市場強調，已嚴格控管豬隻的拍賣數量，不會讓爆量情形發生，保護豬肉產業，以免豬價崩盤，目前控制在2300至2400頭之間。
台中市大安肉品市場表示，所有運豬車進出場前，均需完成車身消毒，由肉品市場防疫人員於車邊實施全車噴霧消毒後，包括車輪也要消毒，在車輛通過消毒隧道內的消毒池，完成車輪消毒；出場時，不只要將空車輛駛入運輸車輛清洗區，清洗完成後至消毒區由運輸司機實施全車噴霧消毒，由動保處人員監督外，經動保處人員核可後，車輛進入大門口消毒隧道，完成二次車身噴霧及車輪浸泡於消毒池內，完成最終消毒程序。
總務課長陳巧婷指出，未來開市後也將持續清消，並加強運輸車進、出場的門禁管制，除全面消毒外，也會核對是否為指定運輸司機、車排及運送豬隻頭數，至於豬隻數量多少，強調今晚21時30分前，已接獲14輛710頭豬的進場申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言