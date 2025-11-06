快訊

用隔夜飯炒飯釀禍！陸男確診「炒飯症候群」 鬼門關前急救命

幹了一籮筐「不在允許範圍的事」淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會這樣說

補充保費改革衝擊小資族 卓揆指示衛福部「暫緩規劃」、加強社會溝通

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟補助遺漏這幾攤 許淑華請命喊話市府擴大納入

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員許淑華接到市場攤商陳情，呼籲市府要擴大納入補助。圖／許淑華辦公室提供
北市議員許淑華接到市場攤商陳情，呼籲市府要擴大納入補助。圖／許淑華辦公室提供

非洲豬瘟影響，不少豬肉攤商也得自主歇業，為此，北市府提供相關補助，不過，北市議員許淑華接到陳情，發現必須要是公有/市有市場的豬肉攤才有納入，導致多名攤商無法領取，呼籲市府要擴大納入。

許淑華說，經濟部有專門為了照顧攤商，推出每攤3萬元的補助方案，經整理多名陳情人的狀況，發現台北公有市場的列管資料有部分未更新，或是未確實建檔。

許淑華說，這導致許多派位攤、臨時攤、自治會管理攤、兼售豬肉（非專營）的攤位等，不少人都沒有被登錄進清冊，而被排除在這次補助之外。

她說，今天已經具體要求市長蔣萬安，北市府應立即盤點實質受影響，卻沒能獲得補助的攤商。市場處也應同步開設專門窗口，聆聽攤販的需求。把補助的認定資格擴大，像是攤商自治會證明、長期營業照片或歷史紀錄、市場管理者佐證等非正式證據，都應該納入考量之中。

她也說，過去COVID-19疫情期間，中央政府以「實際受影響者優先」原則，盡可能完善疫情補助認定，照顧受到波及的人民。中央政府做得到，台北市政府也要做到。

非洲豬瘟 廚餘 許淑華 攤商

延伸閱讀

輝達落腳北士科 北市府曝新目標：明年1月輝達尾牙時簽約

南投老人健保補助民憂跳票…許淑華公布期程 坦言1類人恐卡關

許淑華：不怕規劃嫌惡設施 前提須達共識落實環評

南投縣達成零負債 許淑華宣布：明年起長輩健保費縣府幫繳

相關新聞

林口養豬場違規餵食廚餘被查獲 新北重罰206萬並禁上市、取消補助

新北市府聯合稽查小組今天清晨主動前往林口區養豬場稽查，查獲2場餵食豬隻未蒸煮廚餘，立即通報中央，並依違反動物傳染病防治條...

豬來了！等了15天運豬車進場 大安肉品市場「如臨大敵」進出場都清消

中央宣布活豬禁運今天解禁後，大安肉品市場自10月22日公告禁運以來，今天下午4時30分迎來第一輛運豬車，場方表示，11月...

非洲豬瘟補助遺漏這幾攤 許淑華請命喊話市府擴大納入

受非洲豬瘟影響，不少豬肉攤商也得自主歇業，為此，北市府提供相關補助，不過，北市議員許淑華接到陳情，發現必須要是公有/市有...

響應卓榮泰喊話！劉世芳率替代役大啖「刈包」 用行動支持國產豬

豬隻禁運禁宰解除，溫體豬將恢復供應，行政院長卓榮泰今天喊話國人用行動支持國產豬。內政部長劉世芳下午也特地率官員和替代役男...

非洲豬瘟禁令解除！台南排隊名店「阿明豬心」率先公告恢復營業

非洲豬瘟禁運、禁宰禁令解除，農業部長陳駿季昨（5日）下午宣布，活豬6日中午12時後可運送，7日零時起恢復批發、拍賣與屠宰...

影／彰化肉品市場下午四點首部運豬車進場 明起恢復拍賣

中央認為已控制非洲豬瘟，台中是單一個案，活豬禁運令解除，中午12點過後可移動毛豬，過了凌晨0點開始可交易、屠宰、買賣。南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。