非洲豬瘟補助遺漏這幾攤 許淑華請命喊話市府擴大納入

受非洲豬瘟影響，不少豬肉攤商也得自主歇業，為此，北市府提供相關補助，不過，北市議員許淑華接到陳情，發現必須要是公有/市有市場的豬肉攤才有納入，導致多名攤商無法領取，呼籲市府要擴大納入。

許淑華說，經濟部有專門為了照顧攤商，推出每攤3萬元的補助方案，經整理多名陳情人的狀況，發現台北公有市場的列管資料有部分未更新，或是未確實建檔。

許淑華說，這導致許多派位攤、臨時攤、自治會管理攤、兼售豬肉（非專營）的攤位等，不少人都沒有被登錄進清冊，而被排除在這次補助之外。

她說，今天已經具體要求市長蔣萬安，北市府應立即盤點實質受影響，卻沒能獲得補助的攤商。市場處也應同步開設專門窗口，聆聽攤販的需求。把補助的認定資格擴大，像是攤商自治會證明、長期營業照片或歷史紀錄、市場管理者佐證等非正式證據，都應該納入考量之中。

她也說，過去COVID-19疫情期間，中央政府以「實際受影響者優先」原則，盡可能完善疫情補助認定，照顧受到波及的人民。中央政府做得到，台北市政府也要做到。