響應卓榮泰喊話！劉世芳率替代役大啖「刈包」 用行動支持國產豬

豬隻禁運禁宰解除，溫體豬將恢復供應，行政院長卓榮泰今天喊話國人用行動支持國產豬。內政部長劉世芳下午也特地率官員和替代役男大啖刈包，響應卓榮泰。她說，他們跟所有養豬人一樣，對台灣養豬產業有信心，呼籲民眾多吃國產豬。

行政院長卓榮泰對國人喊話「非洲豬瘟只會感染豬隻」的疾病；這個周末開始，民眾可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉，熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包，一同為豬農度過生計上的難關，用實際行動支持國產豬肉。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，劉世芳於記者會前，邀內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章、役政署長沈哲芳事故安全官、替代役男等人大吃刈包，以行動支持國產豬。她說，希望民眾能迎接新的豬肉解封時代，請因此請大家吃刈包，呼籲民眾多吃國產豬。