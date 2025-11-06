聽新聞
非洲豬瘟禁令解除！台南排隊名店「阿明豬心」率先公告恢復營業
非洲豬瘟禁運、禁宰禁令解除，農業部長陳駿季昨（5日）下午宣布，活豬6日中午12時後可運送，7日零時起恢復批發、拍賣與屠宰，結束國內自10月22日中午12時起施行的相關禁令。直接受到禁令衝擊的國內小吃業者，也隨著解禁陸續恢復滷肉飯等相關品項供應，曾入選米其林必比登台南名店「阿明豬心」，已率先公告將於11月8日恢復營業，並且11月10日（一）「一樣有營業。」
位於台南保安路的「阿明豬心」，創始於民國40年，專營各式豬肉及內臟料理，不僅2022、2023年曾入選米其林必比登，更於2024年第二屆「500碗」中奪碗。
「阿明豬心」老闆黃賢明的父親，原本在台南保安路的保安宮前，推著車賣當歸鴨，之後轉做各式豬肉及豬內臟相關小吃。黃賢明因不捨年邁父親的辛勞，決定回家繼承父業，除了傳承父親的手藝，也延續台南傳統的甜鹹口味，創新自製醬料與相關新品。
「阿明豬心」恢復營業的消息一出，網友迅速熱情留言「太好了」、「太棒了、開吃囉」、「得令！準時報到」，紛紛為店家停止店休感到開心。
