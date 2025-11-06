非洲豬瘟清零 陳駿季親送媒體「清零茶」、「小豬流沙包」

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心下午在農業部防檢署舉行記者會，指揮官、農業部長陳駿季（右三）、防檢署長杜麗華（左三）等出席，公布梧棲案例場環境採檢結果「全陰性」，並拿「清零茶」、「豬」事大吉，表示豬肉將恢復正常供應。記者曾學仁／攝影
由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，今起活豬運輸、屠宰等禁令陸續解除。農業部長陳駿季今於非洲豬瘟中央災害應變中心送出「豬事大吉清零茶」（檸檬青茶）、「小豬流沙包」，向媒體在這15天的報導致謝。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開記者會，陳駿季表示，清零目標已達到，確診案例也僅出現在梧棲案例場，全國並未出現第二例發生，清查也都是乾淨的，明天凌晨將解禁屠宰、拍賣、屠體運輸等作為，希望能維持清零。

陳駿季指出，能達到清零，是這段時間豬農、國人以及產業界的配合，以及地方第一線防疫人員在承受沉重壓力和人力配置不足下，仍堅守並落實防疫措施的成果。

陳駿季在記者會的最後送給現場每位媒體記者「豬事大吉清零茶」和「小豬流沙包」，感謝媒體這15天第一時間發布的疫情新聞，對整體防疫有著正面影響。

非洲豬瘟 廚餘 陳駿季

