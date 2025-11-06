豬隻禁運禁宰令解除 台南學校午餐肉品恢復疫前模式
因應中央宣布今起恢復活豬運輸，7日零時起正常辦理拍賣、屠宰及屠體運輸等，南市府教育局稍早也宣布，學校午餐同步恢復防疫前豬肉供應模式，除採用CAS合格冷凍豬肉外，也可依需求選購可溯源且合格屠宰的豬肉。
市長黃偉哲表示，在防疫期間，各校配合防疫工作，午餐肉品選用CAS合格冷凍豬肉或其他替代蛋白質來源，以確保午餐品質及符合營養成分，目前中央在疫情並未外擴的情況下，已宣布解除禁運禁宰，因此各校在確保午餐衛生安全的前提下，恢復豬肉食材的合規採購方式，也讓午餐肉品選購恢復正常。
教育局長鄭新輝指出，隨中央豬瘟防疫作業期滿並公告恢復豬隻正常供應，南市學校午餐自7日起將比照疫前供應模式辦理，除符合CAS的豬肉外，得選購可追溯食材來源的合格屠宰豬肉，以確保食材安全，也會要求學校落實食材把關機制，查核食品標示、來源證明與屠宰場登錄等文件，讓師生與家長能「看得到、查得到、放心吃」。
此外，針對午餐廚餘處理部分，將持續推動校園廚餘減量，加速達成3個月內總廚餘減量8%的目標，目前教育局已實地派員至多所學校勉勵廚工伙伴、營養師、午餐執秘及學校行政人員等，共同努力兼顧校園食安與廚餘減量，積極維護午餐環境衛生安全。
