移動管制解除 39萬頭延遲上市豬隻明年3月可完成消化

由於非洲豬瘟確診案例只限台中梧棲案例場，現階段已清零，今中午活豬禁運已解禁，批發、屠宰、屠體運輸等明起解禁。農業部長陳駿季表示，39萬頭延遲上市的豬隻，預計明年3月底前可消化完畢。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開記者會，農業部畜牧司長李宜謙指出，今起到明年3月底止，每周都會與產業相關團體召開豬肉調配會議，若毛豬預供量大於上市頭數，將抽籤決定出豬登記資格，若連續2日未獲登記資格，次日將優先安排，所有豬農皆可加入合作社或農會體系登記，可優先出豬，11月7日起至明年3月31日前可免收手續費。

陳駿季預估，調度上須考量每天屠宰量體，以及民眾消費的豬肉量也固定，39萬隻延遲上市的豬隻，預估明年3月底前可消化完畢。