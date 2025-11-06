仍有3處驗出非洲豬瘟病毒陽性 專家建議台中梧棲案例場不應再養豬
由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，今起活豬運輸、屠宰等禁令陸續解除。非洲豬瘟中央災害應變中心今指出，台中梧棲案例場再經採檢後，仍有3處驗出病毒核酸陽性反應，其中1處培育豬舍還是新增點。
獸醫所長鄧明中表示，本次針對梧棲案例場共採檢52處，但仍有3處驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，除大門地面、冰箱地板這2處為之前就驗出的地點，培育豬舍地面為本次新增驗出地點。
農業部長陳駿季表示，該案例場仍有3處驗出病毒核酸陽性反應，但陽性反應不代表有活性，病毒有活性才有機會傳播，因此會繼續加強清消和採檢，確保核酸反應到陰性為止，也要求台中市政府確實做好案例場的隔離封鎖措施，如有必要可調度相關警力來監控。
陳駿季表示，今天的專家會議中，專家認為該案例案場不應再繼續養豬，已和台中市政府轉達這樣的建議，畢竟養豬場相關許可是由地方來核發。各縣市政府的橫向支援一定要做好，不能讓第一線防疫人員承擔所有的工作，第一線落實才能維持清零。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言