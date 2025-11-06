豬隻禁運解封！雲林首波豬進場明早開賣 明天午後就可買到溫體豬

豬隻禁運今天解封，國內最大養豬縣的雲林肉品市場完成清消後，今天下午3點第1輛運豬車進場，明天將提前1小時開賣，約在明天午後就可買到新鮮溫體豬。肉品市場為有效控制供銷量平衡，已請豬農依排定秩序出豬，雲林15天禁宰所累積的3萬頭豬，預計3個月可消化，預測市場不會有太大波動。

豬隻禁令今天解除，雲林肉品市場今天下午3時開放讓第一波豬車進場，一輛載著10多頭種豬的運豬車經完全消毒後進入肉品市場，傍晚也有更多豬車陸續抵達。肉品市場總經理黃加安說，雲林平日交易頭數約2400頭，依農業部總量管制規定可加賣1成，所以未來幾天的交易頭數都控制的2650頭。

黃加安說，在開放的前幾天，肉品市場已透過各農會、合作場社籲請豬農不要恐慌進場，要依排定的時程和頭數依序進場，即便有人多出豬，也將依排定的頭數進行拍賣，所以不會有超額出豬之事。

黃加安說，禁令15天以來，雲林所累積未拍賣的豬數多達3萬頭，以每天固定的拍賣量，預估需約3個月才可消化，尤其加工冷凍廠原本每周六休息不採購，配合這次總量管制政策，也決定周六照常採購，所以3萬頭豬可如預期穩定出售，不致影響市場。

因拍賣頭數增加1成，肉品市場明天預定提前1小時開賣，所以民眾約在明天中午過後即可買到新鮮的溫體豬肉，至於是否造成豬價波動，黃加安說，禁令前豬價維持在每公斤97至100元，如果豬農配合秩序出豬，相信未來的豬價應波動不大，因此再次呼籲屠宰與運輸業界落實「不餵廚餘、不移動疫區豬隻、不隱匿疫情」三不原則，攜手守護畜養和食安。