快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

聽新聞
0:00 / 0:00

解禁首日！陳駿季：豬農再有違反廚餘使用情事 最嚴重可撤照

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季表示，如有豬農在禁用廚餘養豬期間違反相關規定，將不予補助飼料差額及廚餘清運油資，最嚴重可撤照。記者李柏澔／攝影
陳駿季表示，如有豬農在禁用廚餘養豬期間違反相關規定，將不予補助飼料差額及廚餘清運油資，最嚴重可撤照。記者李柏澔／攝影

非洲豬瘟確診只限台中梧棲案例場，現階段已清零，今中午活豬禁運已解禁，批發、屠宰、屠體運輸等明起解禁。農業部部長陳駿季表示，如有豬農在禁用廚餘養豬期間違反相關規定，將不予補助飼料差額及廚餘清運油資，也直指部分養豬戶謀求自身利益的行為不可原諒。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開記者會，陳駿季表示，清零目標已達到，全國並未出現第二例發生，清查也都是乾淨的，明天凌晨將解禁屠宰、拍賣、屠體運輸等作為，希望能維持清零。

陳駿季表示，廚餘是病毒可能傳播的最可能途徑，日前新北市有廚餘養豬戶偷偷使用廚餘，且沒有落實蒸煮規定，未來針對違反廚餘使用的養豬戶，一定會加重處罰，甚至撤照，如有豬農在禁用廚餘養豬期間違反相關規定，將不予補助本次的飼料差額及廚餘清運油資，「部分養豬戶謀求自身利益的行為完全不可原諒，呼籲地方應用最高罰則來懲處。」

陳駿季表示，非洲豬瘟防線有三道，包含邊境、後市場稽查和廚餘養豬，這些年的防疫措施只有更嚴格，但總會有漏網之魚，也因此落實稽核相當重要，否則出問題就會造成這次的結果，也才能防堵非洲豬瘟的擴散，不希望再有確診案例出現，這次能清零其實運氣很不錯。

陳駿季表示，解禁後，現在平均每天增加3000至5000頭屠宰頭數，39萬頭預計明年3月可消化完畢。

非洲豬瘟 廚餘 陳駿季 豬農

延伸閱讀

影／今中午恢復活豬運輸 行政院呼籲用實際行動支持國產豬肉

影／非洲豬瘟解除禁宰禁運令 養豬業者中午恢復活豬載運

農業部重申「廚餘養豬」三前提 落實豬場查核、建置即時監控、完備防疫法令

非洲豬瘟禁令將解除 何時可以買到溫體豬？農業部給答案

相關新聞

仍有3處驗出非洲豬瘟病毒陽性 專家建議台中梧棲案例場不應再養豬

由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，今起活豬運輸、屠宰等禁令陸續解除。非洲豬瘟中央災害應變中心今指出，台中梧棲案例場再經...

多養逾10天…毛豬禁運禁宰解除 彰化鄉間重現運豬車「豬又大又胖」

農業部宣布解除毛豬禁運禁宰，為避免一窩蜂出豬造成豬價崩跌，養豬場被列管按順序出豬，今下午彰化縣鄉村產業道路開始出現載豬車...

非洲豬瘟清零 陳駿季親送媒體「清零茶」、「小豬流沙包」

由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，今起活豬運輸、屠宰等禁令陸續解除。農業部長陳駿季今於非洲豬瘟中央災害應變中心送出「豬...

豬隻禁運禁宰令解除 台南學校午餐肉品恢復疫前模式

因應中央宣布今起恢復活豬運輸，7日零時起正常辦理拍賣、屠宰及屠體運輸等，南市府教育局稍早也宣布，學校午餐同步恢復防疫前豬...

移動管制解除 39萬頭延遲上市豬隻明年3月可完成消化

由於非洲豬瘟確診案例只限台中梧棲案例場，現階段已清零，今中午活豬禁運已解禁，批發、屠宰、屠體運輸等明起解禁。農業部長陳駿...

豬隻禁運解封！雲林首波豬進場明早開賣 明天午後就可買到溫體豬

豬隻禁運今天解封，國內最大養豬縣的雲林肉品市場完成清消後，今天下午3點第1輛運豬車進場，明天將提前1小時開賣，約在明天午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。