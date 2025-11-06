解禁首日！陳駿季：豬農再有違反廚餘使用情事 最嚴重可撤照

非洲豬瘟確診只限台中梧棲案例場，現階段已清零，今中午活豬禁運已解禁，批發、屠宰、屠體運輸等明起解禁。農業部部長陳駿季表示，如有豬農在禁用廚餘養豬期間違反相關規定，將不予補助飼料差額及廚餘清運油資，也直指部分養豬戶謀求自身利益的行為不可原諒。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開記者會，陳駿季表示，清零目標已達到，全國並未出現第二例發生，清查也都是乾淨的，明天凌晨將解禁屠宰、拍賣、屠體運輸等作為，希望能維持清零。

陳駿季表示，廚餘是病毒可能傳播的最可能途徑，日前新北市有廚餘養豬戶偷偷使用廚餘，且沒有落實蒸煮規定，未來針對違反廚餘使用的養豬戶，一定會加重處罰，甚至撤照，如有豬農在禁用廚餘養豬期間違反相關規定，將不予補助本次的飼料差額及廚餘清運油資，「部分養豬戶謀求自身利益的行為完全不可原諒，呼籲地方應用最高罰則來懲處。」

陳駿季表示，非洲豬瘟防線有三道，包含邊境、後市場稽查和廚餘養豬，這些年的防疫措施只有更嚴格，但總會有漏網之魚，也因此落實稽核相當重要，否則出問題就會造成這次的結果，也才能防堵非洲豬瘟的擴散，不希望再有確診案例出現，這次能清零其實運氣很不錯。

陳駿季表示，解禁後，現在平均每天增加3000至5000頭屠宰頭數，39萬頭預計明年3月可消化完畢。