多養逾10天…毛豬禁運禁宰解除 彰化鄉間重現運豬車「豬又大又胖」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
非洲豬瘟疫情平息，中央宣布解除禁運禁宰，彰化縣街頭出現運豬車。記者黃仲裕／攝影
非洲豬瘟疫情平息，中央宣布解除禁運禁宰，彰化縣街頭出現運豬車。記者黃仲裕／攝影

農業部宣布解除毛豬禁運禁宰，為避免一窩蜂出豬造成豬價崩跌，養豬場被列管按順序出豬，今下午彰化縣鄉村產業道路開始出現載豬車進肉品市場；彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，預料拍賣均價每公斤落在95元，比禁令前最後交易價格微跌。

中央認為已控制非洲豬瘟，台中是單一個案，昨宣布今中午12點過後可移動毛豬，今凌晨0點開始可交易、屠宰、買賣。今午後即可看見南彰化載豬車行駛產業道路，因毛豬進入彰化縣肉品市場長時間占用留置場將有「作業費」，農民都沒趕快出豬，下午4點後有一輛來自雲林縣運豬車載99頭豬進場。

肉品市場拍賣規格豬為每頭120公斤，多養10多天，每家場原本要出的大豬現今都超重，每頭130公斤到150多公斤；農民指出，120至150公斤的毛豬肉質大多勝過規格豬，唯一缺點油脂稍多，消費者不必擔心豬肉品質降低。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，10多天前要賣的豬多養10多天都變胖，農業部要求登記排隊出豬，他在疫情前曾出一批，接下來要出的豬不算太胖，可多等3天後出售；農民都要出豬，即使有大盤商買肉冷凍等調控措施，仍預料拍賣行情微跌，比禁令最後一個交易日每公斤97元略便宜2至4元。

彰化縣肉品市場總經理陳國興表示，豬大雖好吃卻未必好賣，有的承銷人會擔心買重量150公斤毛豬當日賣不完，仍盡量買規格豬，但目前肉商、攤商的存貨大多用完，買氣應非常暢旺，可維持交易價格平穩不至於崩盤。

