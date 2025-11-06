活豬禁運禁宰陸續解禁 彰化養豬業者盼政府放寬補助

活豬今天中午12時後可運送，彰化有豬農擔心仍存感染疑慮，選在場外讓運豬車載豬；另有業者豬場因禁運禁宰，致出生沒多久小豬死亡較慘重，期盼政府放寬補助標準。

農業部5日宣布，活豬今天中午12時後可運送，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送；彰化縣肉品市場表示，明天將拍賣2381隻豬，上午提早1小時至10時拍賣，上午及下午各拍賣1221、1160隻。

立富畜牧場負責人劉芸富告訴中央社記者，感謝中央政府協助圍堵非洲豬瘟疫情，但因豬場配合禁運禁宰15天，導致產房大塞車，母豬只能在夾欄生產，卻因夾欄溫度較低，造成小豬死亡損失非常嚴重。

劉芸富說，今天一開放運送活豬，就趕緊請運豬車將體重約20至30公斤小豬載至肉豬場，避免空間過度擁擠影響生長，預計明天出肉豬至肉品市場。

劉芸富表示，死亡小豬除以頭數計算外，部分太小是以公斤數計算，因此期盼中央政府能放寬以公斤數給予補助，在夾欄生產的母豬未來配種會延遲，也能列入補助；此外，肉豬補助部分，希望從畜牧場登記頭數認定。

彰化有豬農今天下午出豬，因擔心仍有感染風險，與運豬車駕駛約在彰化縣肉品市場外載豬，再運送至雲林肉品加工廠。

游姓豬農說，他有約100隻豬待出，但肉品市場這週先讓他登記出40隻，下週再陸續出豬，預估3週後其豬場就恢復正常。