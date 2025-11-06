新竹肉品市場明恢復拍賣 增供15％、共850頭豬

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
每日均在繫留場、屠宰場及拍賣館等場內重要區域，落實清潔、消毒作業，防檢署並於10月25日至新竹肉品市場檢測，均為陰性。圖／新竹縣府
非洲豬瘟中央災害應變中心5日宣布，活豬自今天中午12點後可運送、明天起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。由於廚餘養豬尚未恢復解禁，新竹縣長楊文科呼籲縣民仍需持續廚餘減量，並落實「瀝乾、裝袋、隨一般垃圾丟棄」等步驟處理廚餘。新竹肉品市場於管制期間持續清潔、消毒，環境檢測均為陰性，明天將正式拍賣850頭豬，比原本每日近700頭，多約15％，以供應市場需求。

新竹縣政府環保局指出，請民眾落實源頭減量原則，秉持「吃多少、煮多少」，並將產生的廚餘充分瀝乾，裝袋與一般垃圾一併丟棄，以維護環境衛生，並配合現行禁止廚餘養豬期間的廢棄物處理規範。

新竹縣動物保護防疫所指出，目前新竹縣經3輪疫調及監測，轄內豬隻均未發現異常斃死情形。動保所將持續督導新竹縣各單位及業者落實各項防疫措施，確保整體防疫安全。

動保所呼籲養豬業者，廚餘使用開放前不得以廚餘餵飼，並應每日自主健康檢查，若發現異常應立即通報，以維護市場恢復拍賣後的防疫穩定。

新竹肉品市場指出，在疫情發生後，肉品市場隨即調查，確認並無豬隻來自染疫畜牧場，並配合應變中心及防檢署的要求與規定，每日均在繫留場、屠宰場及拍賣館等場內重要區域，落實清潔、消毒作業，防檢署並於10月25日至新竹肉品市場檢測，均為陰性。

目前新竹肉品市場調配的豬源，均以預排機制事先排定供應商上市，供應頭數在提報中央實施總量管制後透過共同運銷體系秩序出豬。新竹肉品市場明天預供頭數為850頭、11月8日為400頭，以因應市場及民眾需求，期望達到供銷均衡、價格穩定的目標。

