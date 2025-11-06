聽新聞
0:00 / 0:00
慶豬肉解禁！彰化「阿璋肉圓」周六恢復營業 享外帶10顆送2顆優惠
自台中爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運豬隻期間，曾獲500碗榮譽肯定的彰化「阿璋肉圓」，暫停營業12天後，隨著政府宣布今天解禁，「阿璋肉圓」老闆施明裕今天宣布，為了讓大家「開心」品嘗肉圓美味，8日恢復營業時，外帶10顆送2顆。
全台禁宰禁運豬隻半個月後，政府宣布今天恢復豬隻運送及屠宰，對於以溫體豬肉為主要食材的彰化肉圓、爌肉飯、肉包及肉羹等小吃，衝擊甚大，部分業者停業，有的業者為了生存或者繼續服務顧客，因此雞肉圓、雞肉羹、雞肉包紛紛出籠，暫度難關，但有的口味讓顧客接受，有的則不習慣。
彰化排隊名店「阿璋肉圓」因此禁令，停業12天，對於有業者改用雞肉做內餡，「阿璋肉圓」老闆施明裕說，要讓顧客吃到最熟悉的溫體豬肉美味，雖然很多老顧客一再關切，但他寧可暫停營業，待禁令解除，再還給顧客原汁原味的「阿璋肉圓」。
施明裕說，隨著禁令解除，「阿璋肉圓」訂8日上午9點起，恢復營業，每顆仍是55元，為了感謝老顧客的支持，當天只要只要外帶10顆送2顆，就是要讓大家「開心一下」，也是對台灣豬肉的堅定支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言