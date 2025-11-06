慶豬肉解禁！彰化「阿璋肉圓」周六恢復營業 享外帶10顆送2顆優惠

自台中爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運豬隻期間，曾獲500碗榮譽肯定的彰化「阿璋肉圓」，暫停營業12天後，隨著政府宣布今天解禁，「阿璋肉圓」老闆施明裕今天宣布，為了讓大家「開心」品嘗肉圓美味，8日恢復營業時，外帶10顆送2顆。

全台禁宰禁運豬隻半個月後，政府宣布今天恢復豬隻運送及屠宰，對於以溫體豬肉為主要食材的彰化肉圓、爌肉飯、肉包及肉羹等小吃，衝擊甚大，部分業者停業，有的業者為了生存或者繼續服務顧客，因此雞肉圓、雞肉羹、雞肉包紛紛出籠，暫度難關，但有的口味讓顧客接受，有的則不習慣。

彰化排隊名店「阿璋肉圓」因此禁令，停業12天，對於有業者改用雞肉做內餡，「阿璋肉圓」老闆施明裕說，要讓顧客吃到最熟悉的溫體豬肉美味，雖然很多老顧客一再關切，但他寧可暫停營業，待禁令解除，再還給顧客原汁原味的「阿璋肉圓」。