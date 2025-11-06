影／非洲豬瘟禁運豬今中午解封 屏東豬農今出600頭「是單日6倍」
台中出現非洲豬瘟案場，豬肉禁運、禁宰15天。今天中午活豬解除禁運，豬場上午開始忙著趕豬，運輸豬的車也要加強消毒，申請11時半出空車，前往豬場載豬，屏東縣蘇姓養豬戶說，平日出1到2車，1車可載100頭豬，今單日就出600頭共6車。全國多出30多萬頭豬，他預估需2個月才能消化。
屏東縣府農業處表示，今中午解運後，因運送路程及作業來不及拍賣，11月7日才會有市，拍賣規畫約1650頭。平常日約拍1200到1400頭，如有傳統節日前夕也有到1500到1600頭豬左右。
蘇姓養豬戶共養2.5萬頭豬，蘇姓養豬戶說，豬隻平常約110公斤到130公斤出售，平均125公斤，這次多了15天，豬都變大隻，平均來到135公斤，重的也可能140到150、160公斤。
「豬到後期長得比較快，養太肥市場接受度不高！」蘇姓養豬戶說，今天要出600頭豬到冷凍場，冷凍場有跟他訂，預估7日上午才會宰殺，還要看當天市場價格看多少錢，他預估豬價會跌。
蘇姓豬農說，若不給豬吃，豬餓肚子會躁動，反而會損毀設備，15天一隻豬約重10多公斤，豬場畜舍若再不出豬也快到有壓迫。
蘇姓豬農說，15天前豬價的最後一市的價格就很亂，一公斤80到110多元間，有些市場囤豬肉，有些市場認為疫情會一發不可收拾崩盤，就降價很多，他認為，「若價格1公斤有80元就是上上籤了！」希望政府能有穩價機制。
全台一天出約2萬多頭豬，15天沒有出豬，市場一下子多了30多萬頭豬，蘇姓豬農說，預估約2個月才能消化完。
雖然解封了，但面對非洲豬瘟還是不能大意，載運豬隻的運輸車進入豬場前都要仔細消毒。蘇姓豬農說，這次台中爆發非洲豬瘟真的比當時口蹄疫爆發時還擔心，口蹄疫至少有疫苗可以醫治，但非洲豬瘟無藥可醫「爆發就是爆發了！真的會讓人束手無策」。
