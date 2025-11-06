媽媽做不好要檢討！盧秀燕2度鞠躬道歉：防疫做不好概括承受

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左三）表示，防疫過程做得不好，身為市長必須概括承受。記者陳敬丰／攝影
台中市爆發全國首例非洲豬瘟，今天初步解禁，開放載運活豬，明凌晨開放屠宰販售。市府今天宣布，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益因為防疫不力，免除職務；市長盧秀燕今天下午也親自道歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」；盧兩度鞠躬說，「防疫過程做得不好，身為市長必須概括承受」。

盧秀燕下午2時率副市長鄭照新、秘書長黃崇典、副秘書長張大春、衛生局長曾梓展、法制局長李善植、經發局長張峯源等人現身市政大樓，面色凝重，說明非洲豬瘟防疫相關事項。

盧秀燕說，今天下午開始，非洲豬瘟絕大部分管制措施陸續解封，市民與產業界可以逐漸回到正常，她有幾句話要表達。這次防疫最重要任務是把疫情所在案場，不讓病毒外流，地方與中央合作，完成這項任務，感謝中央給予市府的指導和協助，也一併感謝許多縣市長、民代、產業界與市民。

盧秀燕強調，在整個防疫過程當中，台中市府做得不夠好，身為市長，她必須概括承受，應該要道歉，隨即90度鞠躬；除了致歉，她也表示，市府已發布相關首長的人事異動，之前已經啟動的事件調查也在加速，一有結果會馬上公布。

盧秀燕表示，這次事件讓大家擔心，她非常抱歉，媽媽做不好一樣要檢討改進，台中是一個努力向上進步的大城市，應該要做得更好，才對得起市民7年來的支持與愛護；這次案件，市府絕對會引以為鑑。最後，盧再次90度鞠躬。

媒體詢問市府專案報告與王姓獸醫佐聲明有出入，是否有誤？被免職的2名局長明天會現身議會專案報告嗎？盧秀燕並未回答，轉頭回市長室。

盧秀燕率市府局處首長現身，兩度90度鞠躬致歉。記者陳敬丰／攝影
非洲豬瘟 廚餘 盧秀燕

