經濟部：豬肉攤商補助從寬認定 地方造冊列管就能申請

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
因應非洲豬瘟疫情，豬隻禁宰、禁運將解封，台中市政府日前派員前往建國市場針對肉品攤商區進行清消作業。記者黃仲裕／攝影
針對部分地方政府對於中央補助「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失」有疑義，經濟部表示，本補助的目的在於協助豬肉攤商度過停業期間所受影響、穩定攤商生計，將本著積極協助的精神，支持販售溫體豬肉的業者度過難關。只要地方政府願意造冊列管、只要是販售溫體豬肉的相關產品（包含內臟），經濟部都會從寬認定，納入補助對象。

經濟部表示，相關規範經濟部商發署已於11月3日，與地方政府透過視訊會議說明協調，務求兼顧攤商權益與補助作業便捷。

有鑑於市場中攤商販售生鮮溫體豬肉及內臟等商品，有須即時處理或銷售、無法保存的特性，經濟部審認這類豬肉攤商的業者受防疫規範影響嚴重，已在10月30日宣布將補助每攤3萬元，以協助販售生鮮溫體豬肉或內臟之攤商，降低其因配合防疫所產生的營運衝擊。

經濟部表示，地方政府列管之公、民有零售市場、攤販集中場，皆為補助對象。若原本地方政府尚未列管之攤商，請地方政府積極將符合補助資格的豬肉攤商納入列管名冊，以提供經濟部進行補助，未來也同步強化政府對市場及攤商的管理與掌握。

經濟部呼籲各界正確認知補助規範，避免誤傳，並共同支持解封後產業復興工作，保障攤商生計與傳統市場穩定營運。中央災害應變中心已公布7日凌晨恢復豬隻屠宰，也請各地方政府及各市場積極清理消毒，完成重新開市的準備工作。

非洲豬瘟 廚餘

