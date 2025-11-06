影／今中午恢復活豬運輸 行政院呼籲用實際行動支持國產豬肉

農業部長陳駿季、行政院發言人李慧芝、交通部次長林國顯一起出席行政院院會後記者會，行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰指示，10月21號檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，隔日非洲豬瘟中央災害應變中心就陸續啟動，3個階段路面應變及防疫的精進措施，第一時間在台中成立中央前進應變所，組成了中央疫調小組，派遣國軍化學兵全力協助台中市政府進行一以及落實清消等工作。

卓榮泰院長也表示，由中央疫調小組調查結果顯示，本次的非洲豬瘟疫情，目前僅發生在台中的案例場，屬於單一的案例，而且可能為單一來源的病毒，原因是未落實蒸煮的廚餘，而截至目前為止，所有的訪查還有檢驗結果，尚未發現其他的案例，而場域的環境均為陰性，顯示疫情並無擴散的跡象。因此依據非洲豬瘟中央災害應變中心的評估，今天中午可以恢復活豬的運輸。11月7號凌晨零點開始恢復毛豬的拍賣跟屠宰，以及屠體的運輸及零售交易。

而為了避免長時間休市所造成的毛豬供需失衡，卓榮泰院長也指示請農業部審慎執行落實產銷調節措施，目標穩定市場秩序，以及價格，保障豬農的收益，還有消費者的權益，為了維護食品衛生安全，院長也請經濟部、農業部、衛福部以及地方政府要督促屠宰場、肉品市場、運輸車，以及豬肉攤商在11月7號開始之前，確實完成全面的清消作業，從屠宰運輸到市場的販售每個環節都要確保豬肉的新鮮、衛生跟安全。