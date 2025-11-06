快訊

影／非洲豬瘟解除禁宰禁運令 養豬業者中午恢復活豬載運

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
農業部宣布養豬業今天中午起恢復活豬運載，7日凌晨豬隻拍賣、屠宰與屠體運輸，屏東一家大型養豬業者今天中午一到，就陸續有多部運豬車前來載運豬隻前往屠宰。記者劉學聖／攝影
非洲豬瘟警報2階段正式解除，農業部宣布養豬業今天中午起恢復活豬運載，7日凌晨豬隻拍賣、屠宰與屠體運輸，屏東一家大型養豬業者今天中午一到，就陸續有多部運豬車前來載運豬隻前往屠宰，業者表示經過這次禁宰令，目前成豬都有過重情況，預計需要兩個月才能夠消化多出的豬隻，由於目前國內確診只限台中梧棲案例場，農業部長陳駿季表示，經過15天中央地方的防疫工作，沒有其他確診出現，因此決定陸續活豬禁運解禁，批發屠宰將於7日解禁。

台中梧棲養豬場在10月22日爆發非洲豬瘟確診，農業部先啟動豬隻禁運禁宰與禁廚餘養豬等七項防疫作為，隨後啟動三階段、每階段五天的防疫措施。農業部表示解禁後仍應落實各項防疫工作，例如人車出入、健康紀錄與清潔消毒，若有異常死亡或疑似非洲豬瘟病徵豬隻，要及時主動通報。在這15天禁運禁宰所產生的損失，從業人員與業者7日起可申請「因應非洲豬瘟一級生產鏈產業補助支持方案」。

非洲豬瘟 廚餘

