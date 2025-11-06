快訊

台中市2局長遭拔官 綠批「棄車保帥」要求盧秀燕勿卸責

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
農業部宣布養豬業今天中午起恢復活豬運載，7日凌晨豬隻拍賣、屠宰與屠體運輸，今天中午陸續有多部運豬車前來載運豬隻前往屠宰。記者劉學聖／攝影
農業部宣布養豬業今天中午起恢復活豬運載，7日凌晨豬隻拍賣、屠宰與屠體運輸，今天中午陸續有多部運豬車前來載運豬隻前往屠宰。記者劉學聖／攝影

台中市政府今天宣布，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良由於防範非洲豬瘟不力，今起免職，不過綠營議員仍然砲火猛烈，批評市府一再閃躲，直到現在民怨沸騰才讓局處長下台，根本是「棄車保帥」，要求市長盧秀燕出面說明道歉。

台中市政府表示，張敬昌、陳宏益、林儒良執行非洲豬瘟防疫任務未恪守中央指引，產生重大風險，今起免去職務，農業局長職務由原市府參事李逸安代理，環保局長則由台北市環保局前局長吳盛忠接任，目前尚未說明動保處長由誰接任或代理。

民進黨議員江肇國批評，非洲豬瘟疫情爆發後市府一再閃躲掩飾，這段時間不斷硬凹、說謊，從疫情爆發當天的獸醫師人數、豬隻死亡數量，到廚餘流向與掩埋管理，防疫體系全面崩潰，盧秀燕現在讓2名局長下台，只是棄車保帥，以此卸責。

江肇國強調，盧秀燕作為防疫指揮官，絕對推不掉責任，非洲豬瘟爆發是市府結構性失靈，從市長、局長到各局處主管都有問題，不是2個政務官下台就能解決，要求盧誠實面對、出面道歉。

民進黨議員陳俞融指出，黨團和多名議員先前早多次要求2名局長下台負責，盧市府卻充耳不聞，直到民眾怒火沸騰，今天才肯面對民意壓力，撤換2名主責局長與1名處長；她期許新上任的局長與代理局長上緊發條改革，補上防疫破口，議會也會繼續嚴格監督。

同黨議員陳雅惠表示，市府防疫失靈導致民怨，盧秀燕的危機處理遲緩，不是第一時間負起責任，等到輿論壓力爆發，才讓2名局長下台，顯示出斷力不足，只會是後切割卸責，缺乏領導者應有的擔當。

盧秀燕將於今天下午2時對外說明。

台中市原農業局長張敬昌（中）、環保局長陳宏益（左）遭市府免職，民進黨議員批市府反應遲鈍、直到現在才想以此卸責，要求市長盧秀燕出面說明道歉。圖／聯合報系資料照
台中市原農業局長張敬昌（中）、環保局長陳宏益（左）遭市府免職，民進黨議員批市府反應遲鈍、直到現在才想以此卸責，要求市長盧秀燕出面說明道歉。圖／聯合報系資料照
台中市長盧秀燕將在今天下午2時對外說明。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕將在今天下午2時對外說明。記者陳敬丰／攝影

