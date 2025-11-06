廚餘養豬三前提 落實豬場查核、建置即時監控、完備防疫法令

全台豬肉禁令今起解除，但仍禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季說，期間仍會提供養豬戶飼料價差補貼。若要重啟廚餘養豬，目前是以兩周為周期，落實養豬場查核、建置即時監控設備、完備防疫法令等；若三要件都落實，地方政府也同意核發再利用許可，原則上採「先完成先開放」。

台中梧棲養豬場10月21日出現首個非洲豬瘟案例，疫調推論未落實廚餘蒸煮導致染疫可能性最高；由於疫情未有擴散跡象，中央宣布15天的活豬禁運禁宰自今天中午起分二階段解禁，7日市場可供應溫體豬肉，但仍禁廚餘養豬。

行政院長卓榮泰昨指出，在查核、監控、法令完備前，政府將維持禁用廚餘養豬政策，農業部長陳駿季今在行政院會說明，疫調顯示豬隻感染最可能來自廚餘蒸煮不落實，若後續要開放，必須先達到三要件；禁止廚餘養豬期間，仍會提供養豬戶飼料價差補貼。

陳駿季說明，第一要件是「查場」，前進協調所昨已規劃在2周內完成全國434個廚餘養豬場查核；第二是「即時監控」，過往時常出現照片上傳不確實，當前必須確保溫度、影像都能即時監控，政府鼓勵廚餘養豬戶盡量安裝監控設備，也會予以補助。

環境部環境管理署副署長林左祥補充，未來養豬業者必須要設置溫度及影像的即時監控設備；蒸煮槽需有溫度探針即時監控時間跟溫度，並傳到系統，影像設備必須要攝影到蒸煮槽，透過即時溫度、影像傳輸到監控系統，讓環保單位即時查看，若有違規將據此告發。

陳駿季續指，第三是「完備法令」，目前正在研議相關法令，會嚴格檢視整個防疫作為的法規，不只廚餘本身的處罰、稽核要件，豬農該什麼沒有做到、市政府該稽核未去稽核，邊境部分也會納入。他說，應該把握老天給的機會，重新檢視過去防疫作為中法規面的不足。

陳指出，因為三要件落實需要時間，初步會以2周為周期檢視各地方政府進度，但也不排除，如果豬場已經完備相關法令，地方政府也同意核發再利用許可，會採「先完成先開放的方式處理」。