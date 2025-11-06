廚餘養豬三前提 落實豬場查核、建置即時監控、完備防疫法令

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
農業部長陳駿季。
農業部長陳駿季。

全台豬肉禁令今起解除，但仍禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季說，期間仍會提供養豬戶飼料價差補貼。若要重啟廚餘養豬，目前是以兩周為周期，落實養豬場查核、建置即時監控設備、完備防疫法令等；若三要件都落實，地方政府也同意核發再利用許可，原則上採「先完成先開放」。

台中梧棲養豬場10月21日出現首個非洲豬瘟案例，疫調推論未落實廚餘蒸煮導致染疫可能性最高；由於疫情未有擴散跡象，中央宣布15天的活豬禁運禁宰自今天中午起分二階段解禁，7日市場可供應溫體豬肉，但仍禁廚餘養豬。

行政院長卓榮泰昨指出，在查核、監控、法令完備前，政府將維持禁用廚餘養豬政策，農業部長陳駿季今在行政院會說明，疫調顯示豬隻感染最可能來自廚餘蒸煮不落實，若後續要開放，必須先達到三要件；禁止廚餘養豬期間，仍會提供養豬戶飼料價差補貼。

陳駿季說明，第一要件是「查場」，前進協調所昨已規劃在2周內完成全國434個廚餘養豬場查核；第二是「即時監控」，過往時常出現照片上傳不確實，當前必須確保溫度、影像都能即時監控，政府鼓勵廚餘養豬戶盡量安裝監控設備，也會予以補助。

環境部環境管理署副署長林左祥補充，未來養豬業者必須要設置溫度及影像的即時監控設備；蒸煮槽需有溫度探針即時監控時間跟溫度，並傳到系統，影像設備必須要攝影到蒸煮槽，透過即時溫度、影像傳輸到監控系統，讓環保單位即時查看，若有違規將據此告發。

陳駿季續指，第三是「完備法令」，目前正在研議相關法令，會嚴格檢視整個防疫作為的法規，不只廚餘本身的處罰、稽核要件，豬農該什麼沒有做到、市政府該稽核未去稽核，邊境部分也會納入。他說，應該把握老天給的機會，重新檢視過去防疫作為中法規面的不足。

陳指出，因為三要件落實需要時間，初步會以2周為周期檢視各地方政府進度，但也不排除，如果豬場已經完備相關法令，地方政府也同意核發再利用許可，會採「先完成先開放的方式處理」。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

非洲豬瘟專案報告曝光！綠議員轟「2基層背鍋」看完只有更生氣

台中市議會要求市府明進議會專案報告非洲豬瘟事件，書面報告曝光。民進黨市議員轟，「看完只有更生氣！」「沒任政務官出面負責，...

防範非洲豬瘟不力 台中市農業局、環保局、動保處長遭拔官

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，台中市政府今天宣布，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良，由於未恪守中央防疫指引...

首波守住不是靠運氣 台灣青農養豬協會喊話：廚餘養豬應走入歷史

中央昨宣布今中午起，活豬禁運禁宰令陸續解除。台灣青農養豬協會今表示，第一波守住了，不是靠運氣，是因為大家都在拚，而全面禁...

中央宣布活豬禁運今天解禁 養豬協會：豬農擔心的問題才要開始

非洲豬瘟從梧棲養豬場爆發後，台中市養豬協會總幹事楊駿杰成為10月11日第一位通報市府的人，待10月15日中央警示系統跳出...

卓揆喊話國人行動支持國產豬！周末大啖夜市肉圓、滷肉飯

全台豬肉禁令解除，明起市場就能買到溫體豬，行政院長卓榮泰對國人喊話，他說，非洲豬瘟是「只會感染豬隻」的疾病；這個周末開始...

