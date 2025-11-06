非洲豬瘟專案報告曝光！綠議員轟「2基層背鍋」看完只有更生氣

台中市議會要求市府明進議會專案報告非洲豬瘟事件，書面報告曝光。民進黨市議員轟，「看完只有更生氣！」「沒任政務官出面負責，難道都給2名基層人員背鍋嗎？」副市長黃國榮說，究責絕對不是只懲處這二名人員，市府會依法辦理究責。

副市長黃國榮回應，市府已針對疏失部分檢討，市府秘書長黃崇典成立調查小組，釐清責任歸屬後會依程序交由考績委員會處理。他強調，究責絕對不是只懲處這二名人員，也「不會只懲處基層人員」，市府會依法辦理、追究相關責任。

台中市議會今天都建水業務質詢，民進黨市議員陳雅惠、謝家宜、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、張芬郁、江肇國等人都關心這份非洲豬瘟事件專案報告。

陳雅惠在今天的質詢怒批，疫情雖未擴散，但整起事件明顯是「人禍」。市府非洲豬瘟疫情專案報告共33頁，「看完只有更生氣！」內容避重就輕、重點不明，只見基層人員遭懲處，市府高層一個都沒事。質疑這就是盧市府給的交代嗎？明天的專案報告能解決問題嗎？看起來還是沒有啦！

江肇國說，他昨天收到非洲豬瘟專案報告，請問是最終報告嗎？還有在調查嗎？

他要求市府明天在開會前，送來補充報告，包括追查的事證、究責懲處對象；「沒有任何一位政務官出面負責，難道所有政治責任都給基層背嗎？」

江肇國指出，這份報告看來只有二人背鍋？所有的政治責任、行政責任、違失都由這二人負責，看不到政治良心，看不到政責任，不要讓全民失望，他沒有高血壓看了都高血壓了，全國人民都看不下去。