中央宣布活豬禁運今天解禁 養豬協會：豬農擔心的問題才要開始

非洲豬瘟從梧棲養豬場爆發後，台中市養豬協會總幹事楊駿杰成為10月11日第一位通報市府的人，待10月15日中央警示系統跳出異常提醒時，讓台中市先一步掌握狀況並展開處置；但面對中央災害應變中心宣布活豬禁運今天解禁後，楊駿杰表示，豬農最擔心的問題才要開始，畢竟過去15天的禁宰期，對市場造成的衝擊很大，勢將造成全台豬肉市場的大幅波動。

楊駿杰說，台中成功抵禦非洲豬瘟後，中央已經宣布從今日中午可以開始運送豬隻，明日凌晨時開放禁宰與販售，然而最直接的衝擊就是「豬價下跌」，豬農們反映最怕是跳樓式的下跌；疫情前，全台每日豬隻的交易量是2萬至2萬千頭，據了解中央解禁後將放寬至3萬頭，數量成長勢必造成豬價不振。

楊駿杰表示，以台中肉品交易而言，疫情前豬隻每日交易量是1800至2000頭，體重大致都在120公斤上下，每公斤成交價是95至100元間，但15天後，豬隻過了最佳換肉期，目前體重都在130至140公斤之間，不僅豬肉品質會下降，同時加上全台各地肉品市場拍賣數必定會超過一成以上，可預見豬肉價格一定不會好。

楊駿杰說，解禁後，明天拍賣首日如果豬隻成交價降到每公斤80元的話，豬農們還可以接受，最怕的是鉅量下跌，拍賣價被砍到40至50元時，豬農可能就欲哭無淚了，因此建議中央落實可以將超重的豬隻直接先凍存，避免超重的豬隻進入市場，影響到價格外，也能降低豬隻15天沒有銷售出去的庫存壓力。

楊駿杰今天在臉書發文指出，在這場抗疫關鍵戰役中，身為台中市養豬協會總幹事，10月11日連假期間，他從地方豬農處得知，某案場出現多頭豬死亡。依照通報程序，立即向市府動保處反映；寧願多一道通報，也不能少一次警覺。動保處也在10月13日主動致電追蹤牧場狀況，保持高度關注。10 月 15 日中央警示系統跳出異常提醒時，台中已先一步掌握狀況並展開處置。