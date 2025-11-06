快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

防範非洲豬瘟不力 台中市農業局、環保局、動保處長遭拔官

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
新任環保局長吳盛忠。圖／台中市政府提供
新任環保局長吳盛忠。圖／台中市政府提供

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，台中市政府今天宣布，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良，由於未恪守中央防疫指引產生重大風險，今天起免去職務；環保局長由台北市前環保局長吳盛忠接任，農業局則由台中經發局前副局長李逸安代理。

台中市政府發出聲明稿，張敬昌、陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，今天起免去2名局長職務；林儒良未能確實履行管理及督導職責，也對中央應變中心指令傳達不確實，產生重大疏漏，今起免去機關首長職務。

市府表示，環保局長由吳盛忠接任，吳歷任台北市環保局長、行政院環保署水保處長、空保處長等職務，曾推動內湖垃圾山移除轉型等，熟悉環保業務；農業局長由現任市府參事李逸安代理，李曾任經發局副局長10年，熟悉農產業務，今年7月升任台中市府永續發展及低碳辦公室執行長。

市府說，其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節，毋枉毋縱，以維護行政紀律與公務信賴，也會同步全面檢討內控與管理流程，精進執行效能與治理品質。

新任農業局代理局長李逸安。圖／台中市政府提供
新任農業局代理局長李逸安。圖／台中市政府提供
台中市原農業局長張敬昌（中）、環保局長陳宏益（左）遭市府免職。圖／聯合報系資料照
台中市原農業局長張敬昌（中）、環保局長陳宏益（左）遭市府免職。圖／聯合報系資料照

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

遭轟非洲豬瘟防疫失職要求道歉 台中環保局長：若做不好請送監院

民代批廚餘掩埋不合規範破壞環境 台中市府：依中央指引

不滿疫調一變再變…台中民進黨團質疑「說詞反覆」 市府：已提交近600頁報告

民進黨團為廚餘處理問題怒槓台中市政府 拍桌要求環保局長下台

相關新聞

非洲豬瘟專案報告曝光！綠議員轟「2基層背鍋」看完只有更生氣

台中市議會要求市府明進議會專案報告非洲豬瘟事件，書面報告曝光。民進黨市議員轟，「看完只有更生氣！」「沒任政務官出面負責，...

防範非洲豬瘟不力 台中市農業局、環保局、動保處長遭拔官

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，台中市政府今天宣布，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良，由於未恪守中央防疫指引...

首波守住不是靠運氣 台灣青農養豬協會喊話：廚餘養豬應走入歷史

中央昨宣布今中午起，活豬禁運禁宰令陸續解除。台灣青農養豬協會今表示，第一波守住了，不是靠運氣，是因為大家都在拚，而全面禁...

廚餘養豬三前提 落實豬場查核、建置即時監控、完備防疫法令

全台豬肉禁令今起解除，但仍禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季說，期間仍會提供養豬戶飼料價差補貼。若要重啟廚餘養豬，目前是以兩周...

中央宣布活豬禁運今天解禁 養豬協會：豬農擔心的問題才要開始

非洲豬瘟從梧棲養豬場爆發後，台中市養豬協會總幹事楊駿杰成為10月11日第一位通報市府的人，待10月15日中央警示系統跳出...

卓揆喊話國人行動支持國產豬！周末大啖夜市肉圓、滷肉飯

全台豬肉禁令解除，明起市場就能買到溫體豬，行政院長卓榮泰對國人喊話，他說，非洲豬瘟是「只會感染豬隻」的疾病；這個周末開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。