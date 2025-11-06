防範非洲豬瘟不力 台中市農業局、環保局、動保處長遭拔官

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，台中市政府今天宣布，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良，由於未恪守中央防疫指引產生重大風險，今天起免去職務；環保局長由台北市前環保局長吳盛忠接任，農業局則由台中經發局前副局長李逸安代理。

台中市政府發出聲明稿，張敬昌、陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，今天起免去2名局長職務；林儒良未能確實履行管理及督導職責，也對中央應變中心指令傳達不確實，產生重大疏漏，今起免去機關首長職務。

市府表示，環保局長由吳盛忠接任，吳歷任台北市環保局長、行政院環保署水保處長、空保處長等職務，曾推動內湖垃圾山移除轉型等，熟悉環保業務；農業局長由現任市府參事李逸安代理，李曾任經發局副局長10年，熟悉農產業務，今年7月升任台中市府永續發展及低碳辦公室執行長。