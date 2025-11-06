快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆喊話國人行動支持國產豬！周末大啖夜市肉圓、滷肉飯

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

全台豬肉禁令解除，明起市場就能買到溫體豬，行政院長卓榮泰對國人喊話，他說，非洲豬瘟是「只會感染豬隻」的疾病；這個周末開始，民眾可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包，一同為豬農度過生計上的難關，用實際行動支持國產豬肉。

行政院發言人李慧芝指出，卓揆鼓勵國人身體力行品嚐國產豬所做的美食，未來會儘速安排相關行程，讓卓揆吃到心心念念的台灣豬。

農業部今赴行政院會報告「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」。卓揆指出，本次非洲豬瘟疫情，目前僅發生於台中案例場，屬於單一案例，且可能為單一來源病毒，原因是未落實蒸煮的廚餘。目前為止，所有查訪及檢驗結果尚未發現其他案例，顯示疫情未擴散。

針對今起豬肉禁令解除，卓揆表示，為避免長時間休市造成的毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

另為維護食品衛生安全，卓揆也要求相關部會督促屠宰場、肉品市場、運輸車及豬肉攤商，在11月7日開市前，確實完成全面清消作業，從屠宰、運輸到市場販售每個環節，要確保豬肉的新鮮、衛生、安全。

卓揆強調，現階段禁運、禁宰措施雖然解封，但我們的防疫工作絕對不能放鬆。中央與地方更需要緊密合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，並請各地方政府確實督導轄內的豬場，有效落實生物安全措施、自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟。

卓揆也說，台灣能持續保有優質且安全的國產豬肉及豐富的美食文化，背後有很多無名英雄，包括豬農、相關的從業及防疫人員，這是國人長期、共同努力的成果。院長由衷感謝所有中央與地方的防疫人員，以及養豬業者，這段期間以來，日以繼夜嚴謹把關、執行防疫、檢疫各項安全措施，共同守護臺灣的養豬產業、守護國人的食品安全。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

近39萬頭豬待銷 供給過多時將採抽籤登記出豬

禁宰期改賣「滷雞腿飯」一砲而紅！彰化阿泉焢肉解禁後仍繼續賣

解禁後全台累計39萬頭滯場豬 政院帶頭鼓勵多吃國產豬

活豬解禁倒數...豬肉明重返市場 豬農盼管控拍賣量穩住肉價

相關新聞

非洲豬瘟專案報告曝光！綠議員轟「2基層背鍋」看完只有更生氣

台中市議會要求市府明進議會專案報告非洲豬瘟事件，書面報告曝光。民進黨市議員轟，「看完只有更生氣！」「沒任政務官出面負責，...

防範非洲豬瘟不力 台中市農業局、環保局、動保處長遭拔官

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，台中市政府今天宣布，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良，由於未恪守中央防疫指引...

首波守住不是靠運氣 台灣青農養豬協會喊話：廚餘養豬應走入歷史

中央昨宣布今中午起，活豬禁運禁宰令陸續解除。台灣青農養豬協會今表示，第一波守住了，不是靠運氣，是因為大家都在拚，而全面禁...

台中市2局長遭拔官 綠批「棄車保帥」要求盧秀燕勿卸責

台中市政府今天宣布，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良由於防範非洲豬瘟不力，今起免職，不過綠營議員仍然砲火...

影／非洲豬瘟解除禁宰禁運令 養豬業者中午恢復活豬載運

非洲豬瘟警報2階段正式解除，農業部宣布養豬業今天中午起恢復活豬運載，7日凌晨豬隻拍賣、屠宰與屠體運輸，屏東一家大型養豬業...

【即時短評】盧媽鎖螺絲止血 豬瘟解封後第一刀

非洲豬瘟疫情在台中爆發後，中央痛批地方防疫失靈，要求全面檢討，歷經近三周的防疫攻防與輿論壓力，市長盧秀燕終於在今天出手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。