卓揆喊話國人行動支持國產豬！周末大啖夜市肉圓、滷肉飯

全台豬肉禁令解除，明起市場就能買到溫體豬，行政院長卓榮泰對國人喊話，他說，非洲豬瘟是「只會感染豬隻」的疾病；這個周末開始，民眾可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包，一同為豬農度過生計上的難關，用實際行動支持國產豬肉。

行政院發言人李慧芝指出，卓揆鼓勵國人身體力行品嚐國產豬所做的美食，未來會儘速安排相關行程，讓卓揆吃到心心念念的台灣豬。

農業部今赴行政院會報告「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」。卓揆指出，本次非洲豬瘟疫情，目前僅發生於台中案例場，屬於單一案例，且可能為單一來源病毒，原因是未落實蒸煮的廚餘。目前為止，所有查訪及檢驗結果尚未發現其他案例，顯示疫情未擴散。

針對今起豬肉禁令解除，卓揆表示，為避免長時間休市造成的毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

另為維護食品衛生安全，卓揆也要求相關部會督促屠宰場、肉品市場、運輸車及豬肉攤商，在11月7日開市前，確實完成全面清消作業，從屠宰、運輸到市場販售每個環節，要確保豬肉的新鮮、衛生、安全。

卓揆強調，現階段禁運、禁宰措施雖然解封，但我們的防疫工作絕對不能放鬆。中央與地方更需要緊密合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，並請各地方政府確實督導轄內的豬場，有效落實生物安全措施、自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟。

卓揆也說，台灣能持續保有優質且安全的國產豬肉及豐富的美食文化，背後有很多無名英雄，包括豬農、相關的從業及防疫人員，這是國人長期、共同努力的成果。院長由衷感謝所有中央與地方的防疫人員，以及養豬業者，這段期間以來，日以繼夜嚴謹把關、執行防疫、檢疫各項安全措施，共同守護臺灣的養豬產業、守護國人的食品安全。