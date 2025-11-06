「中市府防疫手忙腳亂是自然」 特約獸醫師真心建議：人人都是把關者

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟危機，中央宣布今日中午12時恢復活豬運輸，明日凌晨0時解禁批發屠宰後，梧棲養豬場特約獸醫師紀又銘臉書發文指出，「邊境是第一道關卡，但絕對不是100%能阻絕的，任何一個政黨我相信都沒有能力。」呼籲中央跟地方要正視經濟獸醫師的角色，且在無法完全確定各家養豬場有無依規定蒸煮廚餘的情況下，建議政府要放棄廚餘養豬。

紀又銘語重心長地說，「知道病毒的可怕，所以我們不須苛責任何人。而是從這次事件我們看到了多少瑕疵，這是我們未來能改善的養分。」對於台中市政府長期不重視經濟動物，遇上事情手忙腳亂，那是自然。期待台中市政府長官真的能檢討改進防疫心態，造福人群。

獸醫師紀又銘認為，自2018亞洲蔓延防堵7年半，破獲9500件以上肉製品，其中1000件檢出非洲豬瘟。這已經相當不容易的工作。（長久以來我們一樣無法阻止走私、毒品、黑槍....）；但邊境是第一道關卡，但絕對不是100%能阻絕的，他相信任何一個政黨都沒有能力。所以防疫會有層層關卡，以非洲豬瘟為例，這病毒耐高溫耐低溫耐受性極強，即使在陽光下3個月還能保有活力。

紀又銘並貼文表示，「關卡，人人都是把關者」，全民防疫是進入疫區接觸到豬場、食品者。入境後千萬不可直接去豬場。一隻壁蝨都可以傳播。養豬場、屠宰場、化製場要確實落實清消，避免閒雜人等無端進入。在無法確實蒸煮效果情況下，真心建議要放棄廚餘養豬。