終於解禁！全台近39萬頭豬待銷…供給過多時將採抽籤登記出豬

全台豬肉禁令解除，今天中午起可運送、明天零時恢復屠宰拍賣。農業部今在行政院會報告產銷調節措施，11月1日起至明年3月底止，每周召開調配會議，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則。

台中梧棲一處養豬場出現台灣首例非洲豬瘟，農業部要求自10月22日起15天全台活豬禁運禁宰並禁餵廚餘，由於疫情未擴大，15日的活豬禁運禁宰今起分二階段解禁，最快7日市場可供應溫體豬肉，但仍禁廚餘養豬。

為彌補豬農損失，農業部日前提出養豬產業鏈補助計畫，包括飼料差額補助每頭豬隻300元，油資補助為每養豬場依據規模最多每場1.8萬元，補助養豬農民每頭豬隻810元的延遲上市飼料費、傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元等，11月7日起開放申請；金融支持則在3日起申請。

此外，農業部預估，禁運禁宰期間，預計將多出35萬到39萬頭毛豬，農業部今提出毛豬產銷調節方案，自11月1日起至明年3月底止，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。

農業部指出，為引導養豬戶有序出豬及強化通路整合，農業部推動「共同運銷出豬獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，產銷調節期間免收手續費，並由GPS追蹤運輸車輛以確保流向透明，冷凍廠也會協助凍存銷。