快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

聽新聞
0:00 / 0:00

終於解禁！全台近39萬頭豬待銷…供給過多時將採抽籤登記出豬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心昨宣布，今起中午12時活豬禁運解禁；批發、屠宰、屠體運輸將於明日0時解禁。圖／聯合報系資料照片
非洲豬瘟中央災害應變中心昨宣布，今起中午12時活豬禁運解禁；批發、屠宰、屠體運輸將於明日0時解禁。圖／聯合報系資料照片

全台豬肉禁令解除，今天中午起可運送、明天零時恢復屠宰拍賣。農業部今在行政院會報告產銷調節措施，11月1日起至明年3月底止，每周召開調配會議，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則。

台中梧棲一處養豬場出現台灣首例非洲豬瘟，農業部要求自10月22日起15天全台活豬禁運禁宰並禁餵廚餘，由於疫情未擴大，15日的活豬禁運禁宰今起分二階段解禁，最快7日市場可供應溫體豬肉，但仍禁廚餘養豬。

為彌補豬農損失，農業部日前提出養豬產業鏈補助計畫，包括飼料差額補助每頭豬隻300元，油資補助為每養豬場依據規模最多每場1.8萬元，補助養豬農民每頭豬隻810元的延遲上市飼料費、傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元等，11月7日起開放申請；金融支持則在3日起申請。

此外，農業部預估，禁運禁宰期間，預計將多出35萬到39萬頭毛豬，農業部今提出毛豬產銷調節方案，自11月1日起至明年3月底止，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。

農業部指出，為引導養豬戶有序出豬及強化通路整合，農業部推動「共同運銷出豬獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，產銷調節期間免收手續費，並由GPS追蹤運輸車輛以確保流向透明，冷凍廠也會協助凍存銷。

除穩定供應外，農業部也指出，已規劃強化國產豬肉行銷，並推廣品牌化與多元銷售通路，提振消費信心。

養豬產業鏈補助計畫11月7日起開跑。圖／行政院提供
養豬產業鏈補助計畫11月7日起開跑。圖／行政院提供

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

台中市大安肉品市場明10點恢復豬隻拍賣 控制拍賣2300至2400頭

禁宰期改賣「滷雞腿飯」一砲而紅！彰化阿泉焢肉解禁後仍繼續賣

解禁後全台累計39萬頭滯場豬 政院帶頭鼓勵多吃國產豬

活豬解禁倒數...豬肉明重返市場 豬農盼管控拍賣量穩住肉價

相關新聞

非洲豬瘟專案報告曝光！綠議員轟「2基層背鍋」看完只有更生氣

台中市議會要求市府明進議會專案報告非洲豬瘟事件，書面報告曝光。民進黨市議員轟，「看完只有更生氣！」「沒任政務官出面負責，...

防範非洲豬瘟不力 台中市農業局、環保局、動保處長遭拔官

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，台中市政府今天宣布，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良，由於未恪守中央防疫指引...

首波守住不是靠運氣 台灣青農養豬協會喊話：廚餘養豬應走入歷史

中央昨宣布今中午起，活豬禁運禁宰令陸續解除。台灣青農養豬協會今表示，第一波守住了，不是靠運氣，是因為大家都在拚，而全面禁...

台中市2局長遭拔官 綠批「棄車保帥」要求盧秀燕勿卸責

台中市政府今天宣布，原農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良由於防範非洲豬瘟不力，今起免職，不過綠營議員仍然砲火...

影／非洲豬瘟解除禁宰禁運令 養豬業者中午恢復活豬載運

非洲豬瘟警報2階段正式解除，農業部宣布養豬業今天中午起恢復活豬運載，7日凌晨豬隻拍賣、屠宰與屠體運輸，屏東一家大型養豬業...

【即時短評】盧媽鎖螺絲止血 豬瘟解封後第一刀

非洲豬瘟疫情在台中爆發後，中央痛批地方防疫失靈，要求全面檢討，歷經近三周的防疫攻防與輿論壓力，市長盧秀燕終於在今天出手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。