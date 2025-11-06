快訊

台中市大安肉品市場明10點恢復豬隻拍賣 控制拍賣2300至2400頭

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市大安肉品市場明天上午10點恢復豬隻拍賣，農會表示預計拍賣數量能控制在2300至2400頭之間。本報資料照片 記者黑中亮／攝影
因應非洲豬瘟中央宣布豬隻解禁，台中市大安肉品市場明天上午10點恢復豬隻拍賣，疫情前原本每日拍賣約1800到2000頭，農會總幹事蔡建宗表示，由於各地積存待售豬隻甚多，今天中午之後將接受豬進場，目前預計拍賣數量能控制在2300至2400頭之間。

蔡建宗指出，依照中央標準近期每天都有全場清潔消毒，明天開市後也將持續清消，並加強運輸車進、出場的門禁管制，車輛進場前除全面消毒外，也會核對是否為指定運輸司機、車排及運送豬隻頭數，若全數符合，才可進到消毒水道，執行完第二次消毒，之後再進入肉品市場拍賣。

總務課長陳巧婷說，依照中央指示標準，參與拍賣的豬隻下車後，車輛淨空後，還需再一次消毒、進消毒水道流程，最終才能離場，並強調肉品市場人員會依照中央配額，嚴格控管進場數量，以避免豬價崩盤，明天首日的出豬數已協調差不多了，雖仍有浮動中，但希望能控制在2300至2400頭間。

陳巧婷並說，接下來周六（解封後第二場）的拍賣，則需視周五開盤情形，若首日開盤情況不佳，將與畜主溝通，了解問題癥結點，並與各個肉品市場之間聯繫討論，不讓爆量情形發生，以保護豬肉產業不至崩盤。

