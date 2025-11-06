盧秀燕「拆彈成功」說法惹議 杜文珍：拿回非洲豬瘟非疫國才是結束

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，目前疫情控制在案發的梧棲養豬場，中央昨宣布今天中午開始解除禁運、明天凌晨解除禁宰。台中市長盧秀燕前天說「拆彈成功」，引起外界不小議論，農業部次長杜文珍今表示，階段性任務完成，整體工作來說，拿回非洲豬瘟非疫國才是結束。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會。台中市副市長鄭照新表示，解封在即，台中市不會放鬆，而是持續加嚴。第一，418個豬肉攤繼續全面清消，並配合穩定溫體豬價格，落實總量管制，查核廚餘流向；第二，維持養豬場疫情訪視；第三，維持熟廚餘0掩埋，昨天313公噸全數焚化發電。

鄭照新指出，針對化製車的跟車採樣，目前全部維持陰性，活豬抽驗的部分，到4日為止抽驗42頭也是全部陰性；另外稽查梧棲案場周邊5公里內的東南亞小吃店，包含廚餘處理、衛生程度等等，共17家，都沒有發現違規狀況，市府會持續稽查。

媒體詢問，市府昨天提出非洲豬瘟專案報告，但有議員質疑僅懲處農業處、環保局的基層人員，過於輕放。鄭照新回應，這是錯誤訊息，懲處名單尚未公布，目前還在做相關調查，不方便多做回應。

媒體也問，報告說防疫成效顯著，市長盧秀燕還說「拆彈成功」，但許多議員無法接受，市長怎麼看？盧表示，這次前進應變所最大的任務是把疫情鎖在案場，病毒不外流，中央地方目標一致，共同努力共同達成，今天中午開始才能逐步解封，這部分的任務有達成。

前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍表示，目前完成階段性任務，中央災害應變中心昨天才能宣布，今天中午起開放活豬運輸、明天凌晨開放屠宰；另一方面，整體工作還沒完成，台灣重新向世界動物衛生組織申請拿回非洲豬瘟非疫國，才是任務結束。