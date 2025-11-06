禁宰期改賣「滷雞腿飯」一砲而紅！彰化阿泉焢肉解禁後仍繼續賣

自台中爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運豬隻期間，曾獲第一屆500碗獲7碗最高榮譽的彰化「阿泉焢肉」，為因應沒溫體豬供應窘境，改賣滷雞腿飯，沒想到一砲而紅，吸引另類客群，就算政府宣布解禁，從8日早上恢復供應爌肉飯，但仍維持每天80份雞腿飯。

全台禁宰禁運豬隻半個月後，政府宣布今天恢復豬隻運送及屠宰，對於以溫體豬肉為主要食材的彰化肉圓、爌肉飯、肉包及肉羹等小吃，衝擊尤大，部分業者停業，有的業者為了生存或者繼續服務顧客，因此雞肉圓、雞肉羹、雞肉包紛紛出籠，暫度難關，但有的口味讓顧客接受，有的則不習慣。

曾獲第一屆500碗獲7碗最高榮譽的彰化「阿泉焢肉」，面對很多老顧客詢問有沒有爌肉飯吃，老闆謝泊宏點子快，想到既然沒有溫體豬肉可賣，不如改滷雞腿飯，謝泊宏說，雞腿肉要溫火控，比豬肉更要費心，以與爌肉相當的秘製滷汁慢滷，微甜口感，希望讓消費者吃完滿足又不膩。

從上月30日起開賣，沒想到大受歡迎，謝泊宏說，滷雞腿與爌肉一樣是65元，滷雞腿便當與爌肉便當則同樣是95元，其實雞腿的成本更高，但為了攬住顧客，仍不惜血本販售，沒想到大受歡迎。主要有的顧客想吃不同的東西，有的則不愛吃爌肉。

謝泊宏說，就算豬肉禁運及禁宰令解除，「阿泉焢肉」從8日早上恢復供應爌肉飯，但仍維持每天80份雞腿飯。雞腿每份仍65元、雞腿便當仍95元，讓店裡除了爌肉飯還有雞腿飯供顧客選擇。