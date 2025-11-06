首波守住不是靠運氣 台灣青農養豬協會喊話：廚餘養豬應走入歷史

中央昨宣布今中午起，活豬禁運禁宰令陸續解除。台灣青農養豬協會今表示，第一波守住了，不是靠運氣，是因為大家都在拚，而全面禁止廚餘養豬已經是刻不容緩的防疫手段，這樣的養豬方式應走入歷史。

台灣青農養豬協會說，非洲豬瘟來勢洶洶，坦白說台灣沒有誰是非洲豬瘟的專家，畢竟台灣未曾發生過，就連病徵都只是參考國外圖片為主，就算是歐洲爆發多次的多數國家一遇到，就是全面淪陷。

台灣能守住這一波，協會說，真正扛住的人，是在第一線的豬農、獸醫、稽查員、清消隊、基層公務人員，「他們沒有時間噴口水，只有時間穿防護衣、站豬舍、擋疫情，防疫是比誰敢下去做、誰願意承擔、誰能帶著團隊走到最後」。

協會表示，接下來的挑戰還在，病毒不會因為暫時鬆口氣就消失，產業不能靠「有過沒事」來運作，也不知道是否還有後續，當下的清零取代不了具體防疫策略，但要很坦白地說，大家要看到計畫、看到SOP、看到下一步，清零只是暫時目標，未來如何防範未然拉出防疫縱深？不論選擇哪一條路，都請告訴豬農、告訴產業、告訴社會，守護台灣養豬產業靠團隊，不是靠自以為是的指揮口號。

協會強調，這麼多年來大家都知道廚餘養豬就是防疫非洲豬瘟的最大漏洞，但不幸在台中爆發了首例，所幸地方迅速通報、配合中央讓傷害控制在最小的範圍內，既然知道破口在哪，更希望權責單位能更積極的面對防疫這個問題，而不是全台防疫措施不同調，讓基層疲於奔命，過去農委會副主委李退之、黃金城都說過，只要發生第1例本土非洲豬瘟疫情就要禁止廚餘養豬，是否該思考不應該為了少數廚餘養豬戶利益，而致數千億養豬產業於危境？

協會表示，非洲豬瘟疫區已是不可逃避的事實，要重回國際勢必然要讓國際相信台灣的生物安全與畜產環境是符合國際標準的，這樣也能更有效防堵二次爆發加快重回非疫區，也讓台灣養豬產業能獲得初步轉型，希望台中經驗能讓各級單位都記取教訓跟從中學習，唯有畜產升級進度才是台灣養豬產業唯一的出路。

協會說，全面禁止廚餘養豬已經是刻不容緩的防疫手段，希望中央，地方權責單位能聽取產業界意見，既然防疫不能只是口號也請中央展現魄力，讓廚餘養豬走入歷史，讓產業重新升級轉型，轉型或許會有陣痛期，但豬農已經準備好了。