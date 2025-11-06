中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

非洲豬瘟疫情初步得到控制，中央宣布今天中午開始恢復活豬運輸，明天凌晨起開放屠宰、拍賣，禁止廚餘餵豬則繼續維持。台中市長盧秀燕表示，台中畢竟是爆發地點，因此學校營養午餐禁止打包外帶也再維持一周，另外相關控管都會繼續。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會。指揮官、農業部次長杜文珍說，中央昨天宣布這階段措施，今天中午12時起開放活豬運輸，明天凌晨起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸，呼籲載運豬隻的駕駛不用急，晚上送到屠宰場就可以了，千萬注意安全。

杜文珍表示，過去15天大家都很急，目前已經把非洲豬瘟控制在台中的案例場，全國其他地方清零；工作尚未結束，中央災害應變中心也還在開設，防疫工作沒有減少，豬場生物安全異常通報、必要採樣、肉品市場與屠宰場豬隻進出、消毒清潔與人員管制等等都很重要。

杜文珍強調，對中央來說，當台灣能夠向世界動物衛生組織申請重新成為非洲豬瘟非疫國，任務才會結束，請全國民眾繼續秉持這階段的生物安全、消毒、監測，看到不尋常立刻通報。

台中市長盧秀燕說，感謝中央第一時間派出最精銳部隊成立前進應變所，中央地方團結合作，讓疫情在案場沒有外流；目前只是部分解封，仍有全國一致的禁制，比如延續禁止廚餘餵豬，台中市也會繼續嚴密監控追蹤，包含以人盯場、人盯桶的方式監控是否偷餵廚餘。

盧秀燕指出，昨天收到舉報有人飼養寵物豬，原本是1頭，午又陸續獲報，共4頭寵物豬，市府已聯繫上其中3頭的飼主並採檢，皆呈陰性，剩下1頭今天採檢，也提醒養寵物豬的市民，禁餵廚餘是全體一致，寵物豬也不可以餵。

盧秀燕表示，大家非常關心學校營養午餐，台中有30萬到40萬名中學以下學生，數字龐大，配合中央步調，明天開始營養午餐團膳可以使用新鮮國產溫體豬；另一方面，台中有個全國唯一禁令，營養午餐剩食禁止打包外帶，台中是豬瘟發生的城市，要再觀察一周，運作良好就解封。