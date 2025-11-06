備戰明天溫體豬恢復上市 嘉義市全面清消豬肉攤

因應農業部恢復活豬運輸與屠宰拍賣作業，嘉義市政府緊急啟動防疫機制，要求建設處在溫體豬肉重新上市前，完成全市清潔消毒，確保食品安全不打折。

建設處表示，此次消毒範圍涵蓋全市85個溫體豬肉攤位，包含東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場及共和路、南田路、永和街等路段，委託專業廠商全面強化市場衛生。