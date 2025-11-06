備戰明天溫體豬恢復上市 嘉義市全面清消豬肉攤
因應農業部恢復活豬運輸與屠宰拍賣作業，嘉義市政府緊急啟動防疫機制，要求建設處在溫體豬肉重新上市前，完成全市清潔消毒，確保食品安全不打折。
建設處表示，此次消毒範圍涵蓋全市85個溫體豬肉攤位，包含東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場及共和路、南田路、永和街等路段，委託專業廠商全面強化市場衛生。
市長黃敏惠表示，市府要打造「市府用心、業者安心、市民放心」的採購環境，並將與市場攤販合作，確保防疫不停歇，「要讓市民吃得健康、採買安心」。建設處強調，清消是維護食安的基本工序，未來也將持續巡查協助攤商提升衛生標準，嚴守嘉義市食安防線。呼籲民眾注意官方公告，配合防疫措施，共同維護公共衛生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言