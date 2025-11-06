解禁後全台累計39萬頭滯場豬 政院帶頭鼓勵多吃國產豬

全台豬肉禁令解除，今天中午起可運送、明天零時恢復屠宰拍賣。據悉，全台禁運禁宰期間，累積39萬頭滯場豬隻，預估明年3月完成調節，政院除了穩定豬隻價格，也將鼓勵國人多吃國產豬、結合食農教育強化國產食材認同，中央聯辦餐廳加大供應，兼顧產業收益和民生需求。

台中梧棲一處養豬場出現台灣首例非洲豬瘟，農業部要求自10月22日起15天全台活豬禁運禁宰並禁餵廚餘，由於疫情未擴大，15日的活豬禁運禁宰今起分二階段解禁，最快7日市場可供應溫體豬肉，但仍禁廚餘養豬。

行政院長卓榮泰預告，未來一個月將展開後續市場管理與肉品穩定計畫，並每周檢討；農業部今天也赴行政院會報告後續產銷個節及輔導作為，預計透過制定毛豬上市秩序，搭配共同運銷獎勵、啟動冷凍廠凍儲，穩定市場供需，並動態監控確認豬價平穩，同時鼓勵國人吃國產豬。

政院也帶頭要求，明天起豬肉解禁，中央聯辦餐廳加大豬肉餐食供應，也有機關特別拜託外包餐廳老板，菜色可供應一些排骨、薑汁燒肉、五花肉、爌肉飯等豬肉餐食，供同仁用餐選購，由公務機關帶頭示範，鼓勵國人一起享用國產豬。