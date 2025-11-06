聽新聞
活豬禁令解封廚餘仍禁！台中清運業憂爆垃圾大戰、3輸局面
全台活豬禁運禁宰令陸續解除，但廚餘養豬仍禁止。台中廚餘清運業者以5年前嚴防非洲豬瘟為例，要求養豬場都要對廚餘煮沸90分鐘，守住防線，盼政府妥善處理廚餘去化問題，避免垃圾大戰，以及業者、養豬戶和消費者三輸局面。
台中市廢棄物清除處理公會理事、廚餘清運業者劉連卿說，台中因為是都會區，中部包括鄰近的彰化、南投、苗栗，雲林等縣市都來台中消費，廚餘量非常多，重點是廚餘的收運，有逾半是載到彰化養豬。
劉連卿指出，5年前時任行政院長蘇貞昌任內嚴防非洲豬瘟，全國禁廚餘養豬一個月，廚餘以掩埋處理，事後要求所有養豬場都要有鍋爐蒸煮設備，並針對廚餘要煮沸90分鐘，養豬戶也能落實，嚴守防線，避免非洲豬瘟入侵。
劉連卿認為，經中央災害應變中心疫調結果，確認這次非洲豬瘟事件只發生在台中案例場，推論可能是未落實蒸煮廚餘惹禍，因此盼政府能顧及業者生計，妥善處理廚餘去化問題，避免焚化場等去化處理不了，引發垃圾大戰，未來若廚餘養豬解禁，建議加強監控，並要求養豬戶要留有購買燃料收據以資證明。
劉連卿指出，清運業者擔心，台中廚餘每日約300噸，若未來廚餘養豬未解封，全數都只能進焚化廠，以台中焚化廠老舊，長期恐增加焚化爐負擔、縮短焚化爐壽命，增加維修養護等經費，製造汙染，都由市民埋單，且去化出問題，恐爆發垃圾大戰；養豬戶成本增加，墊高溫體豬售價，消費者餐飲費用增加，清運業未來何去何從，將呈現三輸局面。
