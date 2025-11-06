活豬解禁倒數...豬肉明重返市場 豬農盼管控拍賣量穩住肉價

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
活豬解禁倒數豬肉明重返市場，豬農盼穩定價格，肉品市場管控拍賣量，圖為嘉市肉品市場解禁前清洗拍賣毛豬情形。圖／聯合報資料照片
活豬解禁倒數豬肉明重返市場，豬農盼穩定價格，肉品市場管控拍賣量，圖為嘉市肉品市場解禁前清洗拍賣毛豬情形。圖／聯合報資料照片

國內爆發首例非洲豬瘟後，全國活豬禁運15天。中央災害應變中心宣布，今天起開放活豬運輸，明天全面恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，預計當天下午3時後市場可供應溫體豬肉。養豬戶與承銷商大鬆一口氣，等待半個月產業重啟即將到來。禁運期間豬隻持續生長，供給量恐在解禁後湧出。豬農擔憂供過於求造成價格下跌，希望農業部穩住豬價，至少維持每公斤90元成本，呼籲消費者恢復購買國產豬肉。

全國養豬協會理事林秋桂表示，毛豬停止拍賣期間豬舍空間趨近飽和，「多數豬隻都破百公斤以上」，雖減少飼料仍無法避免體重上升。農業部與肉品市場已協調分區、分批恢復交易，盼讓市場價格平穩過渡。她說，政府補助每頭豬飼料約800多元，雖金額有限但有勝無。

嘉縣肉品市場拆除後，嘉義縣市由嘉市肉品市場負責拍賣。根據農業部調配安排，嘉義市場明天恢復豬隻拍賣與屠宰，拍賣量將由平日約1100頭提高至1500頭，以因應市場需求。肉品市場表示，屠宰量將循序放寬，避免因急於出豬導致價量劇烈波動；市場已完成加強清消，阻斷病毒風險。

隨著溫體豬肉將重返市場，小吃業者與傳統攤商已準備重啟營運，盼帶動消費信心回溫，讓豬肉市場重新熱絡。非洲豬瘟防疫仍在關鍵期，產業界呼籲，共同遵守禁止廚餘養豬等措施，守護產業安全。

活豬解禁倒數豬肉明重返市場，豬農盼穩定價格，肉品市場管控拍賣量，圖為嘉市肉品市場解禁前拍賣情形。圖／聯合報資料照片
活豬解禁倒數豬肉明重返市場，豬農盼穩定價格，肉品市場管控拍賣量，圖為嘉市肉品市場解禁前拍賣情形。圖／聯合報資料照片

非洲豬瘟 廚餘

